Шахраї з "колл-центру ПриватБанку" вкрали у киянина 116 тисяч гривень: як не потрапити на гачок

У київського фотографа Володимира Корнієнка шахраї вкрали 116 тисяч гривень з карт ПриватБанку та Monobank. "Служба безпеки банку" спілкувалася настільки професійно, що у нього навіть не виникло сумнівів, що це обман. Ба більше – аферисти телефоном навіть створили атмосферу, яка імітувала роботу багатолюдного колл-центру.

OBOZREVATEL розібрався, як зловмисникам вдалося виманити гроші, і як не впійматися на хитрощі злочинців.

"Полювання" почалося ще у липні

Проблеми з банківськими картами у Корнієнка почалися ще кілька місяців тому. У липні невідомі з Харкова спробували зняти гроші з його рахунку у ПриватБанку. Однак банк виявив підозрілу активність та допоміг заблокувати карту.

"Тоді мені пояснили, що комусь стали відомі всі мої дані, включно з CVV-кодом. Хоча я карту ніде не "світив". Довелося її перевипустити з уже новим номером і новими паролями", – розповів OBOZREVATEL Володимир Корнієнко.

За його словами, новою карткою він користувався двічі і нікому не повідомляв її номер. Однак у п'ятницю, 4 вересня, йому подзвонили з банку знову і впевненим тоном сказали – з нової карти хтось знову намагається зняти гроші.

"Знаєте, я не вважаю себе дурною людиною. Я фотограф, багато спілкуюся з людьми, тож по розмові людини можу зрозуміти, хто мені телефонує, наскільки освічений і до якого кола суспільства належить. Але цього разу зі мною спілкувалися настільки професійно, ввічливо і тактовно, що я був упевнений – говорять справжні банківські працівники. Це і близько не було схоже на злочинців, які дзвонять "ваш син потрапив у ДТП, дайте гроші за його звільнення", – пояснив Корнієнко.

Однак дзвонили саме шахраї.

Технологія обману

"Зі мною почали проводити "виховну бесіду". Питали, чи не реєструвався я на AliExpress, чи міг "засвітити" карту в банкоматі в людному місці. Це тривало 20 хвилин і весь час я був упевнений, що спілкуюся зі службою безпеки ПриватБанку. Потім мене переключили на "голову служби безпеки", – сказав фотограф.

Корнієнко зазначив, що злочинці начебто працювали в колл-центрі – під час перемикання на іншого "фахівця" в телефоні було чутно звук селектору і здавалося, що поруч розмовляють інші люди.

"Інший співрозмовник сказав, що потрібно прив'язати карту до мого телефону. Мені дали назву програми, я її скачав і мені надійшов запит: "ПриватБанк хоче приєднатися до вас". Згодом виявилося, що це додаток для віддаленого доступу до чужого телефону. За його допомогою шахраї виконували всі операції, щоб списати у мене гроші", – пояснив потерпілий.

Наступний крок – аферисти запропонували фотографу створити в банківському додатку "сегрегований рахунок". Із пошуку в Google Корнієнко дізнався, що це пов'язано із "захистом грошей клієнта". Це його заспокоїло.

"Через віддалений доступ мені прислали номери карт, я їх підтвердив. І тут мені кажуть, що вони бачать, що я користуюся нібито їхнім банком-партнером Monobank. Мене переключили на співробітника цього банку і він запропонував мені перевипустити карту. Мені прислали номер нібито моєї нової карти і я прив'язав її до телефона", – розповів фотограф.

Врешті з рахунків Корнієнка вкрали 116 тисяч гривень. Його власних грошей було всього кілька тисяч, а все решта – кредитні.

Банки розвели руками

Зникнення грошей фотограф виявив лише кілька годин по тому, коли, запідозривши недобре, подзвонив до служби підтримки Monobank.

"Моєю справою займається глава карного розшуку Святошинського райвідділу поліції Євген Никуленков. Відкривається кримінальне провадження за статтею "Шахрайство, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах", – уточнив потерпілий.

Корнієнко розповів свою історію в Facebook. Представники Monobank і ПриватБанку в коментарях нагадали, що не можна повідомляти дані карти, навіть якщо їх просить співробітник банку. І попросили не встановлювати на телефони додаткове програмне забезпечення.

Однак якось особливо допомогти потерпілому банки не можуть.

"Банк не може виступати в ролі заявника в поліцію, у зв'язку з тим, що стороною, проти якої ці дії були спрямовані, є ви. Для проведення розслідування за фактом шахрайства ми рекомендуємо вам звернутися до правоохоронних органів, які можуть отримати за оформленим відповідно до чинного законодавства запитом всю необхідну інформацію", – написали представники ПриватБанку.

"Розслідування випадків шахрайства, а також розшук і затримання злочинців законодавчо перебувають поза юрисдикцією банку. Цим займаються правоохоронні органи, а банк, зі свого боку, завжди готовий надати їм будь-яку необхідну допомогу", – додали в Monobank.

Як не впійматися на хитрощі шахраїв

Жертвами подібного шахрайства можуть стати багато українців, тож не варто заздалегідь звинувачувати Корнієнка в надмірній довірливості. Адже все частіше телефонними аферистами виявляються не "мешканці" місць позбавлення волі, а професіонали, які працюють із сучасних колл-центрів. Вони постійно вдосконалюють свої методи.

Прокуратура Києва повідомляла про розкриття одного з таких колл-центрів 6 серпня. У схемі було задіяно 300 людей.

OBOZREVATEL нагадує, що робити, коли ви отримуєте підозрілий дзвінок з нібито банку:

Коли вам надсилають СМС або телефонують з підозрілих номерів, потрібно відразу передзвонити менеджерам вашого банку, за телефонами, які видавав сам банк під час відкриття рахунку (або на гарячу лінію).

Ці номери можна дізнатися на сайті банку. Також їх зазвичай вказують на зворотному боці картки.

Співробітники банку завжди називають вас на ім'я та по батькові і, не запитуючи жодних персональних даних, відкривають вашу інформацію за картою.

Попросіть співробітника банку перевірити, що відбувається з вашими рахунками. Коли в банку підтвердять, що жодних операцій вони не проводили, потрібно відразу через них передати номери телефонів, з яких прийшов дзвінок, до служби безпеки банку. Сам номер того, хто телефонував, рекомендується заблокувати.

Шахраї зазвичай не знають, чи є у вас картка того чи іншого банку. Найчастіше вони навмання називають ПриватБанк або Ощадбанк (як найбільш популярні) і просять повідомити номер картки та CVV-код. Справжні співробітники банків такого ніколи не питають.

Під час маніпуляцій шахраї можуть попросити сказати код з СМС, яка може прийти на ваш телефон. Цього говорити у жодному разі не можна, оскільки це найчастіше код, яким ви підтвердите переказ грошей аферистам.

Також не можна встановлювати додатки, які вам можуть запропонувати встановити. Найімовірніше це будуть або шпигунські програми, або програми, які іншим чином допоможуть шахраям забрати ваші гроші.

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