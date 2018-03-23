Шахраї і нові технології: як крадуть готівку з карток українців

Тільки за минулий рік світова економіка втратила через кіберперступників близько $600 млрд, а ще кілька років тому ця цифра була на рівні $445 млрд. Не відстає від глобальних тенденцій і Україна. Злочинці крадуть інформацію в інтернеті, розробляють нові віруси, шкідливі коди і знімають гроші з банківських карт.

Детальніше про те, які схеми використовують шахраї і як захиститися від злочинців - читайте в матеріалі "Обозревателя".

Кіберзлочинці в Україні: закрити вкладки на браузері і завести окрему карту

Завдання кіберзлочинця - роздобути персональну інформацію про банківську карту. І якщо телефонні шахраї намагаються отримати дані з вуст жертви, то їх колеги в мережі використовують спеціальні програми і сайти. На 100% виключити можливість такої крадіжки не можна, розповідає операційний директор 10Guards Віталій Якушев. Однак кілька простих рекомендацій дозволять мінімізувати ризики. Найпростіше рішення - завести окрему карту для інтернет-платежів (наприклад, віртуальну). Банки на прохання клієнта видають карти з підключеною СМС-верифікацією платежів і встановленим інтернет-лімітом спеціально для покупок в мережі.

"Я б радив не користуватися основною картою для покупок онлайн. Відкрийте собі ще одну карту і переводите на неї гроші траншами. Якщо потрібно щось купити, переведіть на карту потрібну суму, і робіть покупку. В такому випадку навіть якщо інформацію по вашій карті потрапить в руки зловмисників, ви зможете заморозити останній платіж і не втратите гроші, в крайньому випадку - втратите суму чергового траншу", - розповідає експерт в сфері кібербезпеки.

Найчастіше "витік" інформації відбувається з скомпрометованого або підробленого сайту, на якому справили платіж, або з самого комп'ютера за допомогою шкідливої ​​програми. Головна порада - користуватися відомими і надійними онлайн-магазинами, у яких вже є позитивна репутація. При чому платежі повинні бути верифіковані Visa, Mastercadr або 3D Secure. На таких сайтах є спеціальні позначки, наприклад, "Verified by Visa". "Але якщо це новий невеликий сайт, то точно дізнатися, обдурили вони, або позначка" Verified by Visa "легітимна, складно", - розповідає Віталій Якушев.

Щоб убезпечити себе від шахраїв, експерти радять:

Не встановлюйте на комп'ютер і смартфон неліцензійні, зламані програми. Дуже рідко програмісти з добрих спонукань зламують платні версії програм. Найчастіше в таких зламаних продуктах або інструментах для злому вшиті шкідливі коди. Купуйте в мережі тільки за допомогою власного комп'ютера або телефону, не проводьте покупки в громадських Wi-Fi мережах. Встановіть захисне (анти-вірусне) програмне забезпечення. Воно допоможе виявити більшу частину атак зловредів. Якщо робите покупки за допомогою сайту, закрийте інші вкладки на браузері. Якщо відкрити сайт зі шкідливим кодом, він може красти інформацію з сусідніх вкладок.

"Вашу карту заблоковано": як працюють телефонні шахраї

"Ваша банківська карта заблокована. Деталі за номером 093...", - розсилку з таким повідомленням щодня отримують тисячі українців. Якщо набрати вказаний в СМС номер, співрозмовник попросить назвати номер карти і "номер оператора", який нібито вказано на зворотному боці картки. Через лічені секунди на мобільний телефон прийде ще одна СМС, вже з паролем від банку. Якщо озвучити його по телефону, можна позбутися всіх грошей на карті. Щодня сотні українців трапляються на "вудку шахраїв" і довірливо відповідають на всі питання по телефону.

СМС від шахраїв

"Головний прийом - налякати людину. Ваша карта заблокована, вам потрібно якомога швидше підтвердити свою особистість, ось зараз прийде пароль на телефон, назвіть його. Людина втрачає пильність і позбавляється своїх грошей. Був випадок, коли клієнт 5 разів називав пароль, який приходив йому на телефон. 5 разів!", - розповідають в одному з українських банків.

Друга схема телефонних "банкірів" - дзвінки потенційних жертв. Діють вони за таким же принципом. Відразу ж говорять про нібито заблоковану банківську картку, пропонують перевірити, що ж сталося. Або повідомляють "про підозрілу діяльність" з картою. Головна мета - отримати номер карти, термін її дії та CVV-код. Цієї інформації достатньо, щоб оплатити покупку в інтернеті, перевести кошти з однієї картки на іншу за допомогою онлайн-банкінгу.

Новини Шахраї обкрадають горлівських пенсіонерів

"Іноді подібні шахраї працюють з дому, іноді вони виявляються на непідконтрольній території, багато чув, про цілі групи таких, що дзвонять з пенітенціарних установ. Дзвонять прям з камер. Але останні більше спеціалізуються по втраченим документам", - розповідає юрист Олександр Плахотник.

Ще одна популярна шахрайська схема - "я знайшов ваш паспорт". Зловмисники знаходять оголошення про втрачений документ, дзвонять за вказаним номером телефону і погоджуються повернути документ, але, наприклад, за 500 грн. Після вони призначають місце зустрічі і кажуть, що документ принесе дівчина, але вона сором'язлива і розмовляти не буде. Коли жертва вже чекає на місці, лунає ще один телефонний дзвінок. Шахрай каже, що в руки дівчина брати гроші не хоче. Тому потрібно підійти до терміналу, вибрати функцію "поповнити мобільний рахунок", внести 500 грн, але не натискати "підтвердити". Нібито, як тільки принесуть паспорт, можна буде відразу підтвердити операцію і забрати документ.

Як тільки жертва вносить зазначену суму в термінал, злочинець припиняє розмову і перестає відповідати на мобільні дзвінки. При цьому термінали гроші не повертають, навіть якщо не натиснути підтвердження. У жертви не буде шансів повернути свої кошти назад.