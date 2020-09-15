Середній час приєднання до ГК "Нафтогаз України" становить 5 днів, - пресслужба компанії

У "Нафтогазі України" назвали строки переведення клієнтів до газопостачальної компанії після подачі документів. Зазвичай він не має перевищувати 5 днів.

"В середньому клієнт чекає 5 днів до переходу до ГК "Нафтогаз України" після подачі документів. Іноді перехід може зайняти трохи більше часу через те, що клієнти подають не повний пакет документів", - повідомили OBOZREVATEL у компанії.

У "Нафтогазі" також нагадали, які документи слід подати для переходу до іншого постачальника газу.

"Базовий пакет документів, який ми просимо надавати – це: копії паспорту (всі сторінка з помітками), ІПН, документів на право власності чи розпорядження об’єктом газопостачання. Також ми просимо клієнтів заважати: якщо житлом володіють не одна особа, а декілька, то підписати заяву на приєднання потрібно усім власникам помешкання", - підкреслили у "Нафтогаз Україна".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні вже понад місяць громадяни мають можливість обирати поставщиків газу. Впродовж першого місяця скористатися цією можливістю змогли не всі бажаючі. Однак ті, хто скористався можливістю обирати газопостачальну компанію, відзначають зручність переходу (процедуру можна пройти онлайн), можливість заощадити кошти, обравши найвигіднішу ціну – а вона у ГК "Нафтогаз України" щонайменше на 15% нижча, ніж у більшості приватних газопостачальних компаній. Для частини громадян, які вже змінили газопостачальну компанію, головною перевагою стала можливість не платити гроші компаніям, що належать одіозним олігархам, натомість поповнюючи державний бюджет, уклавши угоду з державною ГК "Нафтогаз України".

Наразі усі недопрацьовані раніше моменти переходу урегульовано – і процедура переходу має відбуватися без ексцесів.

При цьому однією з головних переваг можливості обирати у якості поставника газу ГК "Нафтогаз України" 46% українців, які вже скористалися цією можливістю, вважають пропозицію зафіксувати ціну газу на 12 місяців наперед у рамках тарифу "Річний". Це допоможе убезпечитися від зростання цін на газ під час опалювального сезону і розбити плату за блакитне паливо на 12 рівних частин.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!