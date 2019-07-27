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"Щоб Америку бомбити - грошей дох*ра": росіян розлютив випад Скабеєвої про бідність

31.1т Читати матеріал російською

Російська ведуча Кремль-ТВ Ольга Скабеева пояснила той факт, що третині росіян не вистачає грошей до зарплати тим, що нібито "так вийшло".

Інцидент стався в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин". На нього звернув увагу блогер Проф. Преображенський в Twitter.

Крім того, у своєму мовленні Скабеева назвала останнє опитування "зовсім неприємними новинами".

"Далі новини зовсім неприємні – три чверті росіян, так вийшло, потребують додаткових коштів до отримання зарплати. Дані нового дослідження показують, що приблизно 40% росіян потрібні додатково 10 тис. рублів, щоб дотягнути до тієї самої зарплати. Тобто не має значення, яка в тебе зарплата – от би ще 10 тис. і тоді б все добре", - висміяла пропагандистка результати опитування росіян.

Її слова розлютили користувачів мережі – користувачі залишили безліч негативних коментарів.

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"75% росіян не вистачає грошей до зарплати. Послухайте, як пояснює це Скабеева на самому початку ролика. Вона каже: "Так вийшло". Ясно? Це не наслідок 20 років правління Путіна. Це просто випадковість. Воно само. Не нарікайте, холопи, йдіть візьміть мікрокредит до зарплати", - пише блогер Проф. Преображенський.

Його слова підтримали інші учасники: "Путін красавчік- так роздеребанити країну, обікравши 3/4 росіян, це потрібно зуміти ще!", "Зірка" на днях сказала, у нас у кожного в середньому по 33000 р. після всіх витрат (!) ще й залишається! Вся суть повій з путінських ЗМІ: взаємовиключні версії подій, головне, на тлі яких Царюшко такий молодець і такий невинний!", "Особливо смішно, звичайно нам, інвалідам, після отримання пенсії в 9-10 тис оплатити ЖКГ, купити продуктів і виявляється ще в Крим можемо змотатися і так кожен місяць, ржунеможу...", "Зате на палаци і ракети, щоб Омерику бомбити грошей дох*ра", "А чому таким тихим голосом? Як про Україну, так благим матом кричить".

"Щоб Америку бомбити - грошей дох*ра": росіян розлютив випад Скабеєвої про бідність
"Щоб Америку бомбити - грошей дох*ра": росіян розлютив випад Скабеєвої про бідність
"Щоб Америку бомбити - грошей дох*ра": росіян розлютив випад Скабеєвої про бідність
"Щоб Америку бомбити - грошей дох*ра": росіян розлютив випад Скабеєвої про бідність
"Щоб Америку бомбити - грошей дох*ра": росіян розлютив випад Скабеєвої про бідність
"Щоб Америку бомбити - грошей дох*ра": росіян розлютив випад Скабеєвої про бідність
"Щоб Америку бомбити - грошей дох*ра": росіян розлютив випад Скабеєвої про бідність
"Щоб Америку бомбити - грошей дох*ра": росіян розлютив випад Скабеєвої про бідність
"Щоб Америку бомбити - грошей дох*ра": росіян розлютив випад Скабеєвої про бідність
"Щоб Америку бомбити - грошей дох*ра": росіян розлютив випад Скабеєвої про бідність
"Щоб Америку бомбити - грошей дох*ра": росіян розлютив випад Скабеєвої про бідність

Як повідомляв OBOZREVATEL 25 липня з'явилися дані, згідно з якими в Росії три чверті громадян потребують додаткових коштів до отримання заробітної плати.

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Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
Теги
зарплата Новини Росії
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Makc Махов
Makc Махов
Быдла ]{ацапстана, денег нет, но вы уверенно стойте на коленях и мычите. Бгггггаааа
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Makc Махов, ну ,да в России денег до получки не хватает ! Наверное, поэтому богатые украинцы едут в другие страны батрачить!
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
что из Скабеевой такое вышл0?всем известно что.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это не россияней...Это блоггера дурачка)))
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Dell Alex
Dell Alex
Сироткин Андрюха, ты не пробовал язык учить? А то тебя понять не возможно ))
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