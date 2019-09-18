Що Україна вимагатиме від Росії: озвучені деталі нового контракту на транзит газу

Україна на переговорах з Росією про новий контракт на транзит газу в Європу буде відстоювати позицію, що термін договору повинен скласти 10 років.

Мінімальний обсяг транспортованого газу становитиме 60 млрд кубометрів на рік, повідомив на брифінгу після засідання уряду міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передає УНІАН.

Крім того, за його словами, Україна поставить умовою можливість збільшити транзит російського газу до 90 млрд кубометрів на рік.

"У нас є позиція, яку озвучив пан Марош Шефчович, єврокомісар, ми підтримуємо її. Там були названі певні обсяги щодо транспортування та визначені терміни", – повідомив Оржель.

"Ми повністю підтримуємо цю позицію – 60 плюс 30 і на 10 років. Будемо підтримувати в переговорах цю позицію", – резюмував міністр.

Чинний транзитний контракт з "Газпромом" був укладений у 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення у 2020 році російський монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

Мінімальний обсяг транспортованого газу складе 60 млрд кубометрів на рік

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні й, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

"Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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