Що буде з цінами на м'ясо в Україні: економіст дав прогноз на зиму

Ціни на м'ясо в Україні до кінця 2019 – початку 2020 року зростуть приблизно на 4-5%, максимум на 8%.

Такий прогноз дав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі ObozTV. На його думку, м'ясо буде дорожчати в рамках стандартних інфляційних процесів, жодних різких стрибків не очікується.

"Ціни на свинину, на сало, на яловичину виростуть приблизно на 3-4-5-8%. Перед святами (Новий рік і Різдво. – Ред.), коли буде ажіотажний попит, вартість м'яса трохи підніметься, потім стабілізується десь на цьому рівні. Я не очікую з м'ясо-молочки якихось серйозних зрушень", – розповів економіст.

Він додав, що цінам на курятину зростати "вже нікуди", оскільки в Європі куряче м'ясо коштує уже дешевше, ніж в Україні.

Пендзин також звернув увагу, що картина споживання м'яса в Євросоюзі та Україні помітно відрізняється.

"В Європі 50% м'яса, яке їдять люди – це яловичина. 30% свинина і 20% – курка. Курятина вважається низькокалорійною, дешевою. Це такий junk food ("сміттєва їжа". – Ред.). У нас ситуація абсолютно інша. У нас 50% – курятина, 30% – свинина і 20% – яловичина. Чому? Тому що курка дешевше", – зазначив він.

Куряче м'ясо в Європі дешевше, ніж в Україні fakty.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, лідерами подорожчання в Україні за вересень місяць виявилися сметана (з 58,29 до 59,72 грн/кг) і гречка (з 17 до 20,79 грн/кг). Яловичина також зросла в ціні – зі 121,63 до 122,78 грн/кг. А ось курятина, яйця, цукор і деякі сезонні овочі (морква, буряк, картопля) – подешевшали.

При цьому очікується, що до кінця 2019 року основні продукти харчування ще більше подорожчають.

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