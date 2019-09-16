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16 вересня • оновлено в 14:47
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Що буде з економікою України у 2020 році: прогноз Держбюджету

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В Україні у 2020 році прогнозується прискорення зростання валового внутрішнього продукту до 3,3%.

Одночасно з цим очікується уповільнення споживчої інфляції до 6%. Про це свідчить проєкт Державного бюджету на 2020 рік, який є у розпорядженні OBOZREVATEL.

У прогнозному періоді враховано припущення щодо подальшого зростання світової економіки на 3% у 2019 році та 3,6% у 2020 році.

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Зростання підтримуватиметься покращенням настроїв на фінансових ринках поряд з нормалізацією грошово-кредитної політики у великих країнах з розвиненою економікою, пом’якшенням політики кредитування у Китаї та зниженням напруги у сфері торгівлі між США та Китаєм, а також покращенням макроекономічної ситуації в Аргентині та Туреччині.

Світовий розвиток також характеризуватиметься посиленням позицій азійських держав у політичній, економічній, фінансово-інвестиційній та науково-технологічній сферах.

Зокрема спільнота АСЕАН набиратиме вагу, формуючи навколо себе велику кількість форумів і об’єднань загальносвітового масштабу (у тому числі за участю США, Нової Зеландії, Австралії).

В Україні у 2020 році прогнозується прискорення зростання валового внутрішнього продукту до 3,3%

В Україні у 2020 році прогнозується прискорення зростання валового внутрішнього продукту до 3,3%

Як повідомляв OBOZREVATEL, проект державного бюджету на 2020 рік передбачає зростання мінімальної зарплати на 550 гривень – до 4723 гривень.

Одночасно з цим буде підвищено і посадові оклади працівника за єдиною тарифною сіткою. З 1 січня наступного року вони повинні зрости до 2102 гривень. Це на 181 гривню більше, ніж у 2019 році.

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Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
Теги
бюджет Верховна Рада України
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