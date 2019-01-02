Що буде з доларом в Україні: опублікований прогноз на 2019 рік

В Україні курс долара зміцниться після виборів, оскільки під час президентських перегонів у країну йтимуть гроші.

"До закінчення президентських виборів нам буде допомагати МВФ і ЄС, і валютні резерви Нацбанку достатні, тому якихось великих курсових коливань до травня я не очікую. Думаю, що ринок залишиться у межах 28 гривень за долар", – повідомив фінансовий аналітик Ерік Найман у коментарі "Сегодня".

Курс гривні залежатиме і від того, як швидко після виборів Верховної Ради сформують новий уряд, який далі буде співпрацювати з Міжнародним валютним фондом.

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"Тут буде подвійний ефект: девальваційний – це кінець року, плюс – вибори. Але якщо вони закінчаться позитивно, знову ж таки, то може бути навіть і відкат до 28 і 27,5 гривні за долар", – заявив ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

Аналітики підкреслюють, що зараз Україна має підтримку кредиторів і достатньо золотовалютних резервів, щоб пережити рік порівняно спокійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. Водночас у грудні наступного року американська валюта продаватиметься за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс становитиме 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).