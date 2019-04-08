Що буде з доларом в Україні: опубліковано прогноз до кінця 2019 року

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує, що курс гривні до долара в 2019 році становитиме 28,86 грн/$.

А в 2020 році, за прогнозами аналітиків, американська валюта подорожчає до 30,6 грн/$, йдеться у звіті Fitch.

Водночас великий американський інвестиційний банк Morgan Stanley відзначав, що в 2019 році курс національної валюти України знизиться щодо долара на 4 гривні.

Зазначалося, що до кінця цього року курс просяде до 31 грн/$. За прогнозами аналітиків, до кінця 2020 року українська валюта опуститься вже до 32,5 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$.

Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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