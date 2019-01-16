Що буде з доларом: НБУ розповів, чого чекати українцям

Глава Національного банку України Яків Смолій заявив, що у 2019 році коливання курсу гривні до долара будуть незначними.

"Зовнішня кон'юнктура залежить від зовнішніх ринків. Впливає ціна на нафту, яка коливається на світовому ринку", – зазначив Смолій на прес-конференції у середу, 16 січня.

За його словами, Україна має достатній запас золотовалютних резервів і Національний банк у змозі не допустити різких коливань.

"Але все залежатиме від ситуації на зовнішніх сировинних ринках", – підкреслив Смолій.

У НБУ також прокоментували щорічний рейтинг індексу біг-маку, який показав, що гривня є однією із найбільш недооцінених валют світу.

"Долар є дуже переоціненою валютою. Індекс не говорить, що курс повинен бути таким, як за індексом. Це швидше тренд, який свідчить, що валюти можуть зміцнюватися. Це говорить і про рівень цін. Тобто в Україні за індексом біг-мака низькі ціни", – зазначив заступник голови регулятора Олег Чурій.

За його словами, НБУ стримуватиме різкі коливання на валютному ринку, однак слідувати індексом біг-мака не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. Водночас у грудні наступного року американська валюта продаватиметься за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс становитиме 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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