Ще двічі: в ''Батьківщині'' розповіли, коли і як виросте ціна на газ в Україні

Влада приховує свої зобов’язання перед МВФ і надалі підвищуватиме ціну на газ для населення – до кінця наступного року ще майже в півтора рази.

Це стверджує народний депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко, за словами якого, українців чекає ще два підвищення ціни на газ: "З 1 травня ціна повинна зрости до приблизно 10 000 гривень, а з 1 січня 2020 року – аж до 12000 грн".

Луценко запевняє, що влада "не має сміливості чесно зізнатися країні про зміст домовленостей з МВФ і про остаточну ціну на газ, що вже є вбивчою для багатьох українських родин".

"У разі перемоги нинішній владі вже буде байдуже. А у випадку програшу президента нинішнього виконувати зобов’язанням перед МВФ доведеться наступному главі держави. І на нього впаде весь електоральний тягар теперішніх болючих рішень. Зрештою, таким кроком влада спростила для українців вибір цієї президентської кампанії", – заявив народний депутат.