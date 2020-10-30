Ще дві країни ЄС ввели локдаун: що заборонили і закрили

У Франції у п'ятницю, 30 жовтня, набув чинності частковий локдаун, який триватиме до 1 грудня. Зі свого боку Німеччина відправляє всіх на посиленний карантин із понеділка, 2 листопада.

Жителям дозволили виходити з дому лише з поважних причин – ходити на роботу, до медичної установи, допомогти близькій особі, зробити життєво необхідні покупки або прогулятися біля свого будинку.

Як і під час першого локдауну, французам необхідно мати при собі заповнений бланк із вказаною метою виходу з дому. Також їм дозволили займатися спортом на відкритому повітрі – однак лише протягом години в радіусі кілометра від свого помешкання.

Під час часткового локдауну у Франції залишаються відкритими школи, дитячі садки, заводи, також продовжать роботу будівництва. Водночас на час дії обмежень закрилися бари, ресторани і частина магазинів, які не є життєво необхідними. Окрім того, у країні почали діяти обмеження щодо подорожей всередині Франції.

Як і навесні, заборонено приватні зібрання людей за межами сімейного кола. Скрізь, де можливо, має застосовуватися дистанційна робота.

Усього у Франції підтверджено понад 1,2 мільйона випадків інфікування коронавірусом і понад 36 тисяч жертв. 29 жовтня у країні зафіксували 47 637 нових випадків інфікування.

З 2 листопада закриються готелі для туристів; бари, клуби, дискотеки, паби та подібні заклади (їм дозволена лише доставка їжі для споживання вдома); театри, кінотеатри та концертні зали; державні й приватні спортивні заклади, зокрема, басейни та фітнес-студії, парки відпочинку.

Локдаун стосуватиметься косметичних салонів, масажних кабінетів, але не перукарень і фізіотерапевтичних кабінетів.

Зустрічатися дозволено буде лише членам не більше двох сімей. Порушення вимог обіцяють карати штрафами. Зібрання людей, які святкують у громадських місцях, у квартирах, а також у приватних закладах, неприпустимі з огляду на серйозну ситуацію, погодилися глави урядів.

Навесні країні вдалося ефективно боротися з пандемією завдяки солідарності населення, про неї попросила канцлер Ангела Меркель і зараз. Усі заходи мають на меті швидко перервати динаміку розповсюдження інфекції і дещо стабілізувати ситуацію до різдвяних і новорічних канікул та уникнути великих обмежень у святковий сезон. Це можна зробити лише спільними зусиллями, зазначили німецькі політики.

Через 2 тижні вони планують знову зустрітися на відеконференції та оцінити ефективність обмежень.

За добу, 27 жовтня, в Німеччині зафіксовано рекордну з початку пандемії кількість нових випадків інфікування – 14 964. Загальна кількість за весь час сягнула 464 239. Вилікувалися загалом майже 333 тисячі людей, померли – 10 183, з яких 85 – за останню добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня уряд Польщі ухвалив рішення ввести жорсткі обмеження через новий спалах коронавірусу.

28 жовтня французький президент Еммануель Макрон оголосив, що Франція вводить жорсткі карантинні обмеження. Він пояснив причини такого рішення стрімким зростанням хворих на коронавірус.