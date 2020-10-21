СБУ викрила розкрадання мільйонів під час будівництва доріг на Харківщині

На Харківщині СБУ викрила фірму, яка обманним шляхом виграла тендер на закупівлю будматеріалів для ремонту і будівництва автодоріг вартістю 6,3 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України. Зазначається, що низку закупок оголосило харківське держпідприємство.

"Менеджмент однієї з комерційних фірм запропонував конкурсні ціни, які були значно нижчими від ринкових. Це дозволило комерсантам отримати перемогу у торгах і укласти договори на майже 6,3 млн гривень. Під час аналізу тендерної документації співробітники СБ України виявили, що у фірми-переможця відсутня власна матеріально-технічна база і кваліфікований штат працівників. Також продукція, яку комерсанти планували придбати у субпідрядників, не відповідає сертифікатам якості", – сказано у повідомленні.

Як вказано, така ситуація могла призвести до постачання неякісних будівельних матеріалів і виконання робіт. Це створювало загрозу передчасного руйнування дорожнього покриття, підвищення аварійності на автошляхах та могло завдати мільйонні збитки державі.

"Завдяки своєчасному інформуванню СБУ керівництво державного підприємства в односторонньому порядку розірвало укладені договори", – заключили у відомстві.

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