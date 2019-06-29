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СБУ розкрила найбільший канал контрабанди в історії України: фото спецоперації

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Співробітники СБУ перекрили потужний канал контрабанди сигарет з України в країни Європейського союзу.

Як повідомляє прес-служба СБУ в Facebook, контрабандисти поставляли в Україну сигарети відомих світових брендів поза митним контролем та без сплати податків.

Потім вони хотіли транспортувати продукцію в ЄС, а частину реалізувати на "чорному" ринку в нашій країні.

Відзначається, що під час обшуків на нелегальній "оптовій базі" в прикордонному районі Закарпаття вилучили понад 10 тис. коробів сигарет різних марок вартістю близько 70 млн грн. Також там було виявлено 30 вантажівок, що призначалися для перевезення вантажу.

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"Це найбільша партія контрабандних сигарет, вилучених СБУ за всю історію незалежності України", - зазначають правоохоронці.

Тривають невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 204 і ч. 1 ст. 364 Кримінального Кодексу України для виявлення корупційних зв'язків між організаторами контрабандного каналу та посадовими особами контролюючих органів на державному кордоні.

Операція проводилася спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань в місті Хмельницькому під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

контрабандисти

контрабандисти

контрабандисти

контрабандисти

контрабандисти

контрабандисти

контрабандисти

контрабандисти

контрабандисти

контрабандисти

контрабандисти

контрабандисти

контрабандисти

контрабандисти

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ЛНР" розгорнулося масштабне виробництво фальсифікованого алкоголю низької якості, який незаконно поставляють в Євросоюз через Білорусь і Росію.

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Тема
Контрабанда в Україні
Місце
Україна
Теги
СБУцигарки
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