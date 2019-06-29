СБУ розкрила найбільший канал контрабанди в історії України: фото спецоперації

Співробітники СБУ перекрили потужний канал контрабанди сигарет з України в країни Європейського союзу.

Як повідомляє прес-служба СБУ в Facebook, контрабандисти поставляли в Україну сигарети відомих світових брендів поза митним контролем та без сплати податків.

Потім вони хотіли транспортувати продукцію в ЄС, а частину реалізувати на "чорному" ринку в нашій країні.

Відзначається, що під час обшуків на нелегальній "оптовій базі" в прикордонному районі Закарпаття вилучили понад 10 тис. коробів сигарет різних марок вартістю близько 70 млн грн. Також там було виявлено 30 вантажівок, що призначалися для перевезення вантажу.

"Це найбільша партія контрабандних сигарет, вилучених СБУ за всю історію незалежності України", - зазначають правоохоронці.

Тривають невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 204 і ч. 1 ст. 364 Кримінального Кодексу України для виявлення корупційних зв'язків між організаторами контрабандного каналу та посадовими особами контролюючих органів на державному кордоні.

Операція проводилася спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань в місті Хмельницькому під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

контрабандисти

контрабандисти

контрабандисти

контрабандисти

контрабандисти

контрабандисти

контрабандисти

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