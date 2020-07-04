САП відкрила провадження через організацію Герусом імпорту електроенергії з Росії, – Москаль

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі та відкриття імпорту струму з Росії.

Про це повідомив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль на своїй сторінці в Facebook.

"З усіх правоохоронних органів, куди я звертався, найчеснішою виявилася Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), прокурори якої зареєстрували кримінальне провадження щодо окремих посадових осіб НКРЕКП та інших "товаришів", – написав Москаль.

За його словами САП інкримінує підозрюваним організацію схеми з продажу електроенергії державним компаніям із викачуванням у власні кишені 252 млн грн, постачання електроенергії з РФ та Білорусі (суму збитків для держави ще потрібно встановити), а також продаж електроенергії "Укрзалізниці" через трьох посередників (збитки для держави близько 150 млн грн.).

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки "поправці Геруса". Це призвело до проблем у вітчизняній енергетичній і вугільній галузях, зокрема обмеження потужностей українських енергопідприємств, внаслідок чого енергокомпанії і шахти зазнали збитків. Низка політиків розцінюють дії Геруса щодо відновлення імпорту електроенергії з РФ як злочин проти держави Україна.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про корупційну схему щодо постачання електроенергії "Укрзалізниці", на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми називалися голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко. Суть схеми полягала в тому, що КП "Київтеплоенерго" продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній постачали струм "Укрзалізниці" по ціні 1,69 грн кВт-год., тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині. Зазначена схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року.