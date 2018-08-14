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Санкції знімуть через рік: США висунули Росії три умови щодо хімічної зброї

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США вже через 12 місяців можуть зняти з Росії санкції, які були введені через отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері.

Як повідомив старший співробітник Державного департаменту, це станеться лише в тому випадку, якщо РФ виконає три певних умови, передає "Громадське".

Зокрема, Москва зобов'язана більше не використовувати хімічну або біологічну зброю проти своїх громадян і не використовувати її в порушення міжнародного права. Крім цього по закінченню 12 місяців, передбачених законом "Про санкції хімічної і біологічної зброї", РФ повинна надати непорушні гарантії, що не буде більше брати участі в "такій діяльності".

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Останньою умовою є дозвіл російської сторони представникам ООН або представникам інших міжнародних організацій проводити інспекції, щоб переконатися, що РФ не використає хімічну зброю проти своїх громадян або проти міжнародного права.

"Якщо ці критерії будуть дотримані, вони не повинні хвилюватися про новий раунд санкцій", - вказав представник Держдепу.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 8 серпня Держдеп США анонсував нові антиросійські санкції у зв'язку з інцидентом в Солсбері, які набудуть чинності 22 серпня. Відповідні заходи будуть розділені на два пакети.

Через це рубль вже кілька днів падає щодо долара. Станом на ранок понеділка, 13 серпня, курс американської валюти на відкритті торгів на Московській біржі перевищив позначку в 68 рублів і досяг максимального рівня з квітня 2016 року.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Об'єкти
РосіяСШАсанкции
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Koval Oleg
Koval Oleg
отсосут с инспекцией ... вернее - условие такое - спецслужбы РФ в любое время могут приехать на любой военный объект США или любой завод их оборонки, и произвести тщательный обыск с беспрекословным допросом сотрудников и должностных лиц на предмет предотвращения изготовления, хранения или использования запрещённого ядерного, химического и бактериологического оружия ... данное нерушимое обязательство должны подписать президент, высшие должностные лица госдепа, ФБР, ЦРУ и минобороны, а также все сенаторы и конгрессмены без исключения - с клятвой на библии по первому вызову прибыть в Россию на допросы и судебный процесс ... вот тогда можно говорить и о проверках у нас
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Егоров Владислав
Егоров Владислав
Koval Oleg, ты видимо не понял кто кого танцует в этой истории и на кого накладывает. А по сути да, санкции снимут разве что после развала раши.
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Потапенко Игорь
Потапенко Игорь
Okcen Yuri, на глобусе украины ее нет, не ищи
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