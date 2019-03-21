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Санкції України проти Росії: економіст оцінив наслідки

1.4тЧитати матеріал російською

Вводячи санкції проти Росії, Україна створює некомфортні умови існування конкретних підприємств і фізичних осіб.

Введення обмежувальних заходів з боку українського керівництва, це по суті дзеркальне подовження європейських та американських санкцій, які були введені через ситуацію у Керченській протоці, пояснив в коментарі OBOZREVATEL виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Загалом нічого нового там немає, введені додаткові юридичні та фізичні особи, але загальна логіка санкцій залишається без змін. Тобто, на сьогодні головна логіка полягає в тому, що створюються некомфортні умови існування конкретних підприємств і фізичних осіб", – пояснив економіст.

Санкції України проти Росії: економіст оцінив наслідки

Проте Пендзін все ж зазначив, що українські санкції навряд чи серйозно вплинуть на російську економіку. Але спільно з діями західних партнерів, вони дійсно є дієвими і шкодять економіці РФ.

"Американські та європейські санкції – так, вони серйозно впливають на російську економіку, особливо секторальні. Вони припиняють діяльність цілих напрямків російської економіки, що є достатньо дієвим із точки зору впливу на дохідність російської економіки та її ефективність", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Ексклюзив
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Дебилы, главное что вы в это верите бандеры)))
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