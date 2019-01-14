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Санкції проти Росії: Україна несподівано засекретила список

1.3тЧитати матеріал російською

Україна засекретила список росіян і компаній, проти яких ввела санкції напередодні Нового року.

Як повідомляє "Українська правда", Міністерство з питань тимчасово окупованих територій відмовилося оприлюднити перелік осіб.

"Запитувані дані є службовою інформацією і розголошенню не підлягають", — наводить видання відповідь відомства.

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У попередній відповіді МінТОТ зазначалося, що розпорядником запитуваної інформації є Кабмін. Зі свого боку уряд відповів, що не є розпорядником запитуваної інформації, тому надіслав запит видання до МінТОТ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Росії 25 грудня розширили список санкцій проти понад 200 фізичних і юридичних осіб України. Згідно з документом, всього у списку санкцій тепер числиться 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше у списку було 322 громадянина України і 68 компаній.

Санкції проти Росії: Україна несподівано засекретила список

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Україна
Теги
РосіяУкраїнасанкции
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Воронов Евгений
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