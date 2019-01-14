Санкції проти Росії: Україна несподівано засекретила список

Україна засекретила список росіян і компаній, проти яких ввела санкції напередодні Нового року.
Як повідомляє "Українська правда", Міністерство з питань тимчасово окупованих територій відмовилося оприлюднити перелік осіб.
"Запитувані дані є службовою інформацією і розголошенню не підлягають", — наводить видання відповідь відомства.
У попередній відповіді МінТОТ зазначалося, що розпорядником запитуваної інформації є Кабмін. Зі свого боку уряд відповів, що не є розпорядником запитуваної інформації, тому надіслав запит видання до МінТОТ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Росії 25 грудня розширили список санкцій проти понад 200 фізичних і юридичних осіб України. Згідно з документом, всього у списку санкцій тепер числиться 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше у списку було 322 громадянина України і 68 компаній.
Москва пояснила своє рішення реакцією на дії Києва у Керченській протоці.
Рада національної безпеки і оборони України 26 грудня ввела додаткові санкції проти Росії.
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