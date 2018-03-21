Ryanair в Україні: лоукостер назвав нові маршрути польотів

Найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair назвала нові напрямки, які планує запустити в Україні, а також дату перших рейсів.

Як повідомляє Lowcost Avia, початок польотів заплановано на кінець жовтня 2018 року. За попередньою інформацією, квитки можна буде купити вже в п'ятницю, 23 березня.

З Києва Ryanair відкриє напрямки в такі міста: Барселона, Братислава, Вроцлав, Варшава, Краків, Познань, Гданськ, Вільнюс, Стокгольм, Лондон.

З аеропорту Львова будуть здійснюватися перельоти до наступних містах: Краків, Варшава, Дюссельдорф, Меммінген, Лондон.

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні Кабмін України озвучив підсумки переговорів з Ryanair.