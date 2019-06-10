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"Русскій мір" без прикрас": блогер висміяв пропаганду "ДНР"

1.4тЧитати матеріал російською

В окупованому Донецьку російська пропаганда повідомляє, що в регіоні все добре і так звана республіка розвивається, проте знімки з міста свідчать про зворотнє.

"На фото залізничний вокзал окупованого Донецька. Біндер на вокзалі нема, людей, в принципі теж", – пише для OBOZREVATEL блогер Фашик Донецький.

Зокрема, український блогер продемонстрував фото вокзалу за останні місяці.

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"У травні 2019 року вокзал Донецька перевіз 100,5 мільйона пасажирів: гляньте на черги на фото за 14 травня 2019 року й замовкніть", – іронізує Фашик Донецький.

За його словами, так виглядає "русскій мір" без прикрас.

"Мораль. Такий "русскій мір" без прикрас і обгортки. Пропоную роспропагандистам довести, що всі фото у статті – це американський фотошоп", – підсумував блогер.

"Русскій мір" без прикрас": блогер висміяв пропаганду "ДНР"

Блогер показав на фото залізничний вокзал Донецька

"Русскій мір" без прикрас": блогер висміяв пропаганду "ДНР"

Блогер показав на фото залізничний вокзал Донецька

"Русскій мір" без прикрас": блогер висміяв пропаганду "ДНР"

Блогер показав на фото залізничний вокзал Донецька

"Русскій мір" без прикрас": блогер висміяв пропаганду "ДНР"

Блогер показав на фото залізничний вокзал Донецька

"Русскій мір" без прикрас": блогер висміяв пропаганду "ДНР"

Блогер показав на фото залізничний вокзал Донецька

"Русскій мір" без прикрас": блогер висміяв пропаганду "ДНР"

Блогер показав на фото залізничний вокзал Донецька

"Русскій мір" без прикрас": блогер висміяв пропаганду "ДНР"

Блогер показав на фото залізничний вокзал Донецька

"Русскій мір" без прикрас": блогер висміяв пропаганду "ДНР"

Блогер показав на фото залізничний вокзал Донецька

"Русскій мір" без прикрас": блогер висміяв пропаганду "ДНР"

Блогер показав на фото залізничний вокзал Донецька

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у так званій Донецькій народній республіці пропагандисти запустили в ЗМІ новий фейк про те, що "українці миються дощовою водою, а діти не ходять до школи".

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Місце
УкраїнаДонецьк
Тег
Новини ДНР
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Montana Tony
Montana Tony
Это не русский мир, а последствия укро нацистской дерьмократии
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