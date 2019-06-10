"Русскій мір" без прикрас": блогер висміяв пропаганду "ДНР"

В окупованому Донецьку російська пропаганда повідомляє, що в регіоні все добре і так звана республіка розвивається, проте знімки з міста свідчать про зворотнє.

"На фото залізничний вокзал окупованого Донецька. Біндер на вокзалі нема, людей, в принципі теж", – пише для OBOZREVATEL блогер Фашик Донецький.

Зокрема, український блогер продемонстрував фото вокзалу за останні місяці.

"У травні 2019 року вокзал Донецька перевіз 100,5 мільйона пасажирів: гляньте на черги на фото за 14 травня 2019 року й замовкніть", – іронізує Фашик Донецький.

За його словами, так виглядає "русскій мір" без прикрас.

"Мораль. Такий "русскій мір" без прикрас і обгортки. Пропоную роспропагандистам довести, що всі фото у статті – це американський фотошоп", – підсумував блогер.

Блогер показав на фото залізничний вокзал Донецька

Блогер показав на фото залізничний вокзал Донецька

Блогер показав на фото залізничний вокзал Донецька

Блогер показав на фото залізничний вокзал Донецька

Блогер показав на фото залізничний вокзал Донецька

Блогер показав на фото залізничний вокзал Донецька

Блогер показав на фото залізничний вокзал Донецька

Блогер показав на фото залізничний вокзал Донецька

Блогер показав на фото залізничний вокзал Донецька

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у так званій Донецькій народній республіці пропагандисти запустили в ЗМІ новий фейк про те, що "українці миються дощовою водою, а діти не ходять до школи".

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