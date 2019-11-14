"Руйнує децентралізацію": Порошенко вказав на кричущий нюанс бюджету-2020

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що бюджет-2020 у тому вигляді, який запропонував уряд, фактично руйнує здобутки проєвропейських реформ, започаткованих його командою.

Про це лідер "Європейської Солідарності" заявив у кулуарах Верховної Ради під час розгляду головного фінансового документу країни на наступний рік. За його словами, він знищує надію мільйонів українців на суттєве покращання їхнього соціального становища.

"Після того, як був нанесений потужний удар європейській інтеграції України у вигляді ухвалення законів, що руйнують наші зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію – зокрема, зміни до судової реформи, ми маємо удар по ще одній надзвичайно успішній реформі. П’ять років наша команда займалася децентралізацією. В чому вона полягає? Це не тільки додаткові права територіальним громадам, це і фінансове забезпечення їхньої діяльності в автоматичному режимі. Що відбулося зараз? Зараз кошти, які належать місцевому самоврядуванню, забрали на Київ. Для того, щоб київський чиновник у офісі президента або в уряді замість громади визначав – чи дасть він гроші на школу, дитячий садок, місцеву дорогу, лікарню, освітлення вулиць, чи ні", – наголосив Порошенко.

На його думку, успішна реформа децентралізації на сьогодні зазнала нищівного удару. "Для чого це робиться? Наступного року місцеві вибори. Хочуть забрати у мерів і місцевих рад гроші для того, щоб вони на колінах повзли до Києва. І для того, щоб різко збільшити корупційну складову в перерозподілі мільярдів коштів платників податків", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

Петро Порошенко eurosolidarity.org

Він також акцентував на тому, що бюджет наступного року не передбачає підвищення соціальних стандартів, як це було обіцяно чинною владою.

"Всі реформи – починаючи з сільської медицини – на це в них грошей немає. Починаючи від телемедицини, від якої залежить мільйони українців. Сьогодні ми фактично перекрили фінансування тих проєктів, куди вже витрачено мільярди державних коштів", – нагадав Порошенко.

П'ятий президент підкреслив, що уряд не заклав підвищення пенсій у першому півріччі 2020 року, а також скоротив кількість виділенних на субсидії коштів.

Крім того, він звернув увагу на відсутність фінансування будівництва житла для контрактників, скасування так званої "тринадцятої пенсії" і допомоги багатодітним родинам.

"Згадайте, цього року ми запровадили для найменш захищених верств населення – для пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію – 13 пенсію. Ця програма також не знайшла своє відображення в проєкті Державного бюджету. Допомога родинам із дітьми – на третю, четверту дитину, до півтори тисячі гривень щомісяця родини багатодітні отримували, зараз це також не є пріоритетом", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 14 листопада 280 голосами ухвалила в другому читанні і в цілому бюджет України на 2020 рік. Це стало рекордно швидким голосуванням. Депутати не розглядали правки в сам документ.

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