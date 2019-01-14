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Рублю напророкували падіння: у чому причина

1.8тЧитати матеріал російською

У Росії з відновленням з 15 січня закупівель валюти Центральним банком для Міністерства фінансів курс рубля може почати падати.

Найближчими місяцями за негативного сценарію російська валюта може просісти до 70 рублів за долар, повідомляють "Известия".

Зокрема Центробанк Росії планує закупити валюту на 266 млрд рублів (111,8 млрд гривень), оскільки таким є обсяг очікуваних надприбутків від продажу нафти у січні.

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Водночас аналітик Райффайзенбанку Денис Поривай зазначив, що в січні вплив закупівель буде непомітним, оскільки у рубля традиційно сильні позиції завдяки сезонній високій різниці між експортом та імпортом.

При цьому керівник Центру макроекономічного аналізу Альфа-банку Наталія Орлова вважає, що основною причиною падіння рубля стане не стільки закупівля валюти, скільки очікування санкцій.

За словами експертів, у разі ослаблення валюти Центробанк РФ може підняти ключову ставку.

Рублю напророкували падіння: у чому причина

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз на 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що на початку 2019 року на росіян може чекати інфляційний шок.

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Тема
Падіння рубля в Росії
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Короче, рубль если не упадет, то вырастет! Но если не вырастет, то обязательно упадет!
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