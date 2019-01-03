Рубль пробиває дно: Росія слабшає, а світу пророкують нову кризу

Російська валюта продовжує дешевшати – вперше за два роки курс перевищив 71 руб/$. За даними Московської біржі 3 січня курс долара до рубля з рівнем закриття попередніх торгів виріс на 2,35% – до 71,45 рубля, в останній раз подібні показники фіксували 16 березня 2016 року.

Що відбувається з російською національною валютою і чи проб'є вона чергове дно – дізнавався OBOZREVATEL.

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Що відбувається з рублем

Стрімке падіння російський рубль почав ще в кінці листопада місяця і триває досі, тоді аналітики пояснили, що це викликано російською агресією в Керченській протоці, а сама ситуація стане випробуванням для російської національної валюти. Втім, випробування на той момент тільки почалися. Якщо в кінці листопада російська валюта торгувалася на позначці 66,48 руб/$, то в середу, 26 грудня, вона виросла до 68,75 руб/$

Таким чином російська валюта продемонструвала одне з найсильніших падінь за рік. Більш того, рубль увійшов до першої десятки з 130 країн по зниженню свого курсу. У 2018 році він подешевшав до долара більш ніж на 1/5.

Причиною падіння рубля стало те, що російська влада за нафти в $70-80 за барель змушували росіян і бізнес жити як при $40.

"Все інше вони "збирали". Називається така абсурдна політика: "бюджетне правило". Це означає – збирали у вигляді податків з економіки і "заморожували" на рахунках в ЦБ, не пускаючи гроші в подальший оборот. Чверть отриманих за 11 місяців цього року на свої рахунки грошей Мінфін просто залишив на них – 4,5 трлн рублів", – йдеться в повідомленні Telegram-каналу СерпомПо.

Однак справжнім лихом для Росії стало рішення влади щодо затримання іноземних капіталів: підвищення ставки ЦБ і по облігаціях Мінфіну, припинення скупки валюти Мінфіном "з ринку".

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"Це не привело до скорочення витоку, але сильно вдарило по внутрішнім інвесторам – сума вільних грошей різко скоротилася, кредити стали дорожчими. Російська влада власними руками в 2018 році задушила економічне зростання в країні і добило рубль", – відзначається в публікації.

Тенденцію до падіння російська валюта зберегла і після Нового Року, за даними Московської біржі 3 січня курс долара до рубля виріс в порівнянні з рівнем закриття попередніх торгів на 2,35%, до 71,45 руб/$.

Відзначається, що в останній раз курс долара був вищий 71 рубля 16 березня 2016 року.

За словами російського економіста Дмитра Некрасова, поточне зниження курсу рубля переважно залежить від ціни на нафту, яка за останні пару місяців значно впала.

"Сказати, що буде з курсом рубля – це питання виключно на 90% пов'язане з нафтою, а вже потім тільки з санкціями і всім іншим. Якщо нафта буде далі падати, то і курс рубля разом з ним, це очевидно", – сказав економіст OBOZREVATEL, зазначивши, що перспективи подальшого падіння цін на "чорне золото" досить великі

З позицією Некрасова дещо не згоден російський підприємець і політик Костянтин Боровий. На його думку, фактично долар більше майже не пов'язаний з економічною діяльністю Росії, а вся ситуація дуже нагадує те, що було в Радянському Союзі.

"Зараз курс долара визначається тільки внутрішньою політикою. Тобто, скільки надрукувати грошей, незароблених. Навіть від вартості нафти рубль залежить менше, ніж це було, поки Росія була в рамках ринкової економіки і все регулювалося реальними економічними відносинами", – розповів російський підприємець OBOZREVATEL

На його думку, Кремлю вигідно, щоб курс був вищий, а громадяни здавали свою валюту.

"Все-таки вони її заробляють, і частку заробленої і отриманої валюти досить висока. У всякому разі, вона видна на тлі нафтових доходів", – зазначив Боровий.

Інфляція неминуча?

Згідно з прогнозами, в 2019 році буде спостерігатися зростання цін практично на всі товари. Головною причиною інфляції називають підвищення ПДВ і ослаблення рубля.

На думку аналітика Гірея Бекирова, ПДВ підвищують через зниження обсягу податкових зборів, щоб компенсувати збитки. Це може підвищити вартість товару для споживача максимум на 3%, але в реальності вона виросте приблизно на 10–15%, в першу чергу на імпортні товари.

Чим корисна інфляція для кремлівського уряду пояснив Костянтин Боровий: "Інфляція регулює стосунки з пенсіонерами, з держслужбовцями. Це зарплати і пенсії. Фактично нічого не треба робити, змістовна частина пенсій і зарплат істотно знижується і по суті держава отримує прибуток. Недарма Путін на останній прес-конференції хвалився профіцитним бюджетом. Він міг би зробити його профіцитним не на 1,5-2%, а на 10-50%. Це не фокус".

При цьому, Дмитро Некрасов все ж не бачить ніяких факторів, які б могли підняти ціни на продукти в Росії аж до 15%, за його словами, для цього має статися щось зовсім катастрофічне.

"Що стосується інфляції, то за минулий рік вона була приблизно 4%. Зрозуміло, що сильна девальвація призведе до підвищення рівня інфляції, плюс у нас ще ПДВ підвищили на 2%, що само по собі впливає на інфляцію, але рівня в 10 15% інфляція не досягне.Я здивуюся навіть якщо вона буде на рівні 6-7%, тому що в економіці є багато дефляційних факторів, тому я б не очікував істотного підняття цін", – вважає він.

Світова криза на підході?

Аналітики не виключають повторення в Росії кризи 2008-го року. На думку Бекирова, економічні проблеми РФ пов'язані перш за все з геополітичним кризою.

"Фіксується криза споживання, яка пов'язана зі зниженням платоспроможності населення, грошова маса зупиняє рух. Це триває з 2014 року. Йде зміна глобальної моделі економіки: від єдиної фінансової системи до умовно регіональних систем, потужних місцевих економік. Криза ще не увійшла в гостру фазу. Експерти прогнозують падіння міжнародних ринків і повторення кризи 2008 року в наступному році, але більш розтягнутого за часом. Протягом двох років зупиняться всі капітали", – вважає він.

У коментарі OBOZREVATEL російський економіст також підтвердив, що ризики глобальної світової кризи в 2019 році досить високі.

"По-перше, в середньому за останні сто років зростання американської економіки поспіль становило близько 70 або 80 кварталів, а зараз вона вже росте 115 кварталів поспіль. По-друге, глобальні кризи відбуваються з певною періодичністю, яка становить 7-8 років, а з минулої кризи пройшло вже 10 років", – каже Некрасов.

На його думку, ціни на нафту також падають в очікуванні світової кризи, і якщо це все ж станеться, це вплине на всіх, в тому числі і на російську економіку.

"А в цілому, якщо ціни на нафту радикально не зміняться, не відбудеться глобальних катаклізмів, то передумов для внутрішньої російської кризи я не бачу. У нас залишиться уповільненне близьконульове зростання, це можна називати стагнацією або повільним зростанням, але якщо не буде ніяких зовнішніх шоків, то швидко рости російська економіка не буде", – стверджує росіянин.

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