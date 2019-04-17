"Розвал і розруха": у Криму розлютились через прорив Кримського мосту

В анексованому Росією Криму жителі Джанкоя гнівно відреагували на заяви окупантів, що після відкриття залізничної частини Кримського мосту місто стане транспортним вузлом.

Інформацію обговорюють на місцевих пабліках півострова. На неї звернув увагу блогер Кримський бандерівець в Twitter.

"Окупанти повідомили, що "після введення залізничної гілки Кримського моста Джанкой знову стане центральним транспортним вузлом". Джанкой коментує: "Розвал і розруха. Джанкой був воротами Криму - став д*пою - таким і залишиться при РФ!!! Наддержава все своє населення раком ставить", - йдеться в повідомленні.

Він також опублікував скріншоти з підтвердженням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія витрачає на анексований Крим приблизно 2 млрд доларів на рік, інші дані свідчать, що за 5 років анексії РФ вклала в півострів близько 1,5 трильйонів рублів на соцвиплати кримчанам і розвиток інфраструктури.

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