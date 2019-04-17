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"Розвал і розруха": у Криму розлютились через прорив Кримського мосту

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В анексованому Росією Криму жителі Джанкоя гнівно відреагували на заяви окупантів, що після відкриття залізничної частини Кримського мосту місто стане транспортним вузлом.

Інформацію обговорюють на місцевих пабліках півострова. На неї звернув увагу блогер Кримський бандерівець в Twitter.

"Окупанти повідомили, що "після введення залізничної гілки Кримського моста Джанкой знову стане центральним транспортним вузлом". Джанкой коментує: "Розвал і розруха. Джанкой був воротами Криму - став д*пою - таким і залишиться при РФ!!! Наддержава все своє населення раком ставить", - йдеться в повідомленні.

Він також опублікував скріншоти з підтвердженням.

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"Розвал і розруха": у Криму розлютились через прорив Кримського мосту
"Розвал і розруха": у Криму розлютились через прорив Кримського мосту

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія витрачає на анексований Крим приблизно 2 млрд доларів на рік, інші дані свідчать, що за 5 років анексії РФ вклала в півострів близько 1,5 трильйонів рублів на соцвиплати кримчанам і розвиток інфраструктури.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
КримсоцмережіКримський міст
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Я даже не стану обращать внимание на то, что когда постят страшилки от Крымского бендеровца, то в качестве якобы гневного обсуждения жителей Крыма, выкладывается один и тот же список гневных обличителей. А Анна Новикова в обязательном порядке разбавляет компанию. Но всегда смотришь, опять у бендеровца в гневных крымчанах Новикова. Он ей хоть фамилию бы менял, хоть иногда. Я так думаю, что это команда собутыльников. Удобно же, по нужной теме по паре строк унылого пиздежа выдать, и можно дальше пить. А поскольку тексты идут с расчетом на хохлов, то можно даже не заморачиваться с достоверностью, для дураков и так сойдет. Умилил последний абзац. Ну конечно же, при таком финансировании жить стало и хуже, и труднее.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
а можно ссылку на паблик Джанкоя?
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