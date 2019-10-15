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15 жовтня • оновлено в 10:51
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Розплата за Крим: у ЄС підтримали санкції проти Росії

1.2т Читати матеріал російською

В Євросоюзі не мають наміру знімати економічні санкції з Російської Федерації.

Європейські дипломати навіть не обговорюють таку можливість, розповів для "Укрінформу" глава МЗС України Вадим Пристайко.

Дипломат зазначив, що на зустрічах у Люксембурзі у форматі Ради ЄС і в Брюсселі на слуханнях у Європарламенті він переконався, що позиція парламентарів не відрізняється від позиції європейських міністрів. У них є розуміння того, що Росія несе загрозу не тільки Україні, а й усій Європі.

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"Під час зустрічі ми почули важливі для нас слова, що санкції мають залишатися, поки Росія не виконає (свою частину угод. – Ред.). Питання про зняття санкцій або про те, що хтось від них втомився, не обговорюється", – наголосив Пристайко.

Також глава МЗС зазначив, що українські представники закликали посилити антиросійські санкції, зокрема за проведення незаконних виборів в окупованому Криму.

"Санкції – це той єдиний механізм, який зараз є у міжнародної спільноти, щоб протистояти продовженню агресії з боку Росії. Вони повинні зберігатися в тому стані, в якому вони зараз – коли не посилюватися. І ми якраз закликали під час зустрічі з міністрами посилити санкції, наприклад, у відповідь на проведення чергових так званих "виборів" у Криму", – розповів він.

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

Чорноморська телерадіокомпанія

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вадим Пристайко заявив, що Євросоюз підтримує проведення виборів на окупованому Донбасі лише за умови виведення російсько-окупаційних військ і відновлення контролю кордонів України.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Вадим Пристайко
Теги
Європейський Союз санкции
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70rus xxx
70rus xxx
Санкции были,есть и будут.Так что,дорогие мои селяне,Крыма и Ю-В вам не видать,как собственных ушей.Да и ухи уже под угрозой.
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филипп филипыч
филипп филипыч
странно только что не смотря на санкции франция увеличила товарооборот с россией на 11% по сравнению с прошлым годом. а германия и того больше)
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Исаев Максим
Исаев Максим
Очень бы не хотелось, чтобы санкции сняли. За последние годы отечественные производители сильно поднялись за счёт отказа от импорта. Хотелось бы, чтобы и дальше это продолжалось!
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5
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