Розплата за Крим: у ЄС підтримали санкції проти Росії

В Євросоюзі не мають наміру знімати економічні санкції з Російської Федерації.

Європейські дипломати навіть не обговорюють таку можливість, розповів для "Укрінформу" глава МЗС України Вадим Пристайко.

Дипломат зазначив, що на зустрічах у Люксембурзі у форматі Ради ЄС і в Брюсселі на слуханнях у Європарламенті він переконався, що позиція парламентарів не відрізняється від позиції європейських міністрів. У них є розуміння того, що Росія несе загрозу не тільки Україні, а й усій Європі.

"Під час зустрічі ми почули важливі для нас слова, що санкції мають залишатися, поки Росія не виконає (свою частину угод. – Ред.). Питання про зняття санкцій або про те, що хтось від них втомився, не обговорюється", – наголосив Пристайко.

Також глава МЗС зазначив, що українські представники закликали посилити антиросійські санкції, зокрема за проведення незаконних виборів в окупованому Криму.

"Санкції – це той єдиний механізм, який зараз є у міжнародної спільноти, щоб протистояти продовженню агресії з боку Росії. Вони повинні зберігатися в тому стані, в якому вони зараз – коли не посилюватися. І ми якраз закликали під час зустрічі з міністрами посилити санкції, наприклад, у відповідь на проведення чергових так званих "виборів" у Криму", – розповів він.

Санкції проти Росії Чорноморська телерадіокомпанія

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вадим Пристайко заявив, що Євросоюз підтримує проведення виборів на окупованому Донбасі лише за умови виведення російсько-окупаційних військ і відновлення контролю кордонів України.

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