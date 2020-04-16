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16 квітня • оновлено в 07:11
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Розкрито секрет справжнього вершкового масла з СРСР

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В СРСР виробляли натуральне 100% вершкове масло, яке можна було намазати на хліб тільки через деякий час після того, як його виймали з холодильника.

Як пише в своєму блозі burckina_new, основною відмінністю справжнього вершкового масла є те, що воно твердне в холодильнику, на відміну від рослинних масел.

"Добре пам'ятаю, як мені періодично доручалося збивати масло зі сметани або вершків. Для цього в господарстві була маслоробка: пам'ятаю, як після 30-40 хвилин обертання ручки відбувалося маленьке диво: з однорідної маси виходило яскраво-жовте масло і напівпрозора маслянка. Маслянка зазвичай йшла теляті, а масло формували в кулю, загортали в папір і ставили в холодильник", – пише блогер.

Продукти в СРСР

Продукти в СРСР

germanych.livejournal.com

Він підкреслює, що коли таке справжнє масло діставали з холодильника, то його неможливо було відразу намазати на хліб, тому що воно було твердим і його кололи ножем, щоб покласти на хліб.

"М'яким воно ставало, тільки постоявши деякий час при кімнатній температурі. До речі, так само себе поводило і масло, куплене в магазині", – сказано в блозі.

Вершкове масло

Вершкове масло

За словами блогера, куплений в магазині сурогат має одну особливість.

"Ти його дістаєш з холодильника і відразу мажеш на хліб! Тобто воно зберігає свою пластичність навіть будучи охолодженим. Ця властивість абсолютно точно його відрізняє від радянського масла, домашнього або зробленого на підприємстві за радянськими ДСТУ", – підкреслив він.

Вершкове масло

Вершкове масло

Блогер пояснив, що вершкове масло – це молочний жир.

"Йому властиво зберігати форму і твердість при кімнатній температурі. А що характерно для рослинної олії? При кімнатній температурі вона рідка. Її навіть в холодильнику неможливо змусити загуснути. Розуміння і зіставлення цих двох фактів говорить про те, що масло, яке легко мажеться, будучи холодним, має у своєму складі рослинні жири в тій чи іншій пропорції. Масло, яке не мажеться, будучи холодним, не має в своєму складі рослинних жирів. Значить воно 100% натуральне. Як в СРСР", – сказано в блозі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Радянському Союзі вся молочна продукція вироблялася зі справжнього молока і зберігалася не більше 1-2 днів.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Теги
СРСР масло продукти
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Несерьезно, нужно указать конкретный сорт масла, температуру в холодильнике и др. Иначе - вилами по воде писано.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
"ярко желтое" ....))) оно хоть корову видело ??? и для справки - все технологии и производственные линии молочного,мясного , соко- винного производства Анастас Микоян купил в 1937 году в США...))) Все,абсолютно все воздыхатели ссср поют осанну США !!!......))) любители империализьма и их вкусной жрачки..))))))))
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Раскрыт секрет коммунизма в отдельно взятой стране-СССР.
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