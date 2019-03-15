Розкрилася нова загроза біткоїна: банкіри почали бити на сполох

У Банку міжнародних розрахунків попередили, що біткоїн таі інші криптовалюти несуть загрозу для світової фінансової системи.

Чинний при Банку Базельський комітет з банківського нагляду представив набір стандартів для фінансових установ, які планують роботу з цифровими активами. Одночасно з цим організація попередила про ризики, які можуть нести біткоїн та інші криптовалюти, передає Forklog.

Перш за все організація пропонує банкам ретельно проаналізувати ризики, визначивши безпечний масштаб впровадження криптовалют у свою діяльність.

"Аналіз повинен враховувати розмір власних капіталів банку і його здатність забезпечити ліквідність", - наголосили в комітеті.

Також фахівці закликають фінустанови інформувати регуляторів про свої плани щодо роботи з криптовалютами.

Базельський комітет проте наполягає, що поширення криптовалют є негативним сигналом для світової банківської системи.

"Подібні фінансові інструменти несуть для банків безліч ризиків, пов'язаних з ліквідністю, кредитуванням, операційною діяльністю, шахрайством, відмиванням грошей, а також відносинами з владою і репутацією. Збільшення кількості криптоплатформ може вплинути на фінансову стабільність банківської системи", - йдеться в публікації.

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнано більшістю країнами світу.

Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер впевнений, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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