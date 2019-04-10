Розкрадання в Укргазбанку: суд пробачив скандальному Омельяненку 93 млн застави

Печерський районний суд Києва в рамках судової справи №757/17942/19 прийняв рішення продовжити термін утримання під вартою для колишнього заступника голови правління Укргазбанку Олексія Омельяненка, якого підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах.

Як передає From-ua, 6 квітня 2019 року скандально відомий суддя В'ячеслав Підпалий прийняв рішення продовжити термін утримання Омельяненку під вартою на 2 місяці, але знизив початкову заставу з 96 млн до 3 млн грн.

За даними FinBalance, термін його утримання під вартою продовжили на 60 діб, але вже 9 квітня підозрюваний вийшов під заставу і покинув ізолятор тимчасового утримання.

"Суми його застави тепер недостатньо для покриття заборгованості лише малої частини фіктивних фірм підприємливого бізнесмена перед українськими банками, яка перевищує 5 млрд грн. Але, очевидно, цього цілком достатньо для його негайного звільнення з-під варти. З усіма випливаючими з цього наслідками", — зазначає видання.

Олексій Омельяненко wn.com.ua

Нагадаємо: було встановлено, що протягом 2008-2009 років колишній член наглядової ради "Укргазбанку", за попередньою змовою з чинним на той час заступником голови правління установи Олексієм Омельяненком і керівником підприємства організував схему з виведення державних коштів.

"Шляхом перерахування коштів за оренду приміщень, якими фактично банк не користувався, і проведення в них ремонту, на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного підприємства було перераховано 39 млн грн", — уточнили в Департаменті захисту економіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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