Розкрадання в Укргазбанку: Омельяненка залишили під вартою

Київський апеляційний суд вирішив залишити фігуранта справи про розкрадання в Укргазбанку Олексія Омельяненка під вартою до 10 квітня включно з можливістю внесення застави 90 млн грн.

Про це йдеться у постанові суду від 22 лютого. Зазначається, що екс-акціонер банку може будь-якої миті внести заставу за себе.

"У разі внесення застави зобов'язати підозрюваного після звільнення з-під варти прибувати на кожну вимогу до суду або до іншого органу державної влади протягом дії запобіжного заходу у вигляді застави", — йдеться у постанові суду.

Олексій Омельяненко podpravda.com

Омельяненко до націоналізації Укргазбанку (яка відбулася у 2009 році) був одним з основних власників цього банку (зараз же йому належить менше 1% акцій фінустанови).

Крім того, до серпня 2009 року Омельяненко був членом наглядової ради Укргазбанку, а перед цим кілька років працював заступником голови правління банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL 19 лютого суд заарештував третього фігуранта скандальної справи екс-чиновників "Укргазбанку", підозрюваних у привласненні 39 млн гривень з державного бюджету.

11 лютого про підозру повідомили трьом особам — колишньому члену наглядової ради "Укргазбанку", екс-заступнику голови правління банку і керівнику підприємства.

Пізніше екс-заступнику голови правління банку Олексію Омельяненку було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави — 90 млн грн, а керівнику комерційної структури — домашній арешт.

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