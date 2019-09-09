Розкол через Росію: друг Путіна розповів, що буде із санкціями

Міністр закордонних справ (МЗС) Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що зараз не час для зняття санкцій із Росії.

Про це він заявив перед візитом до Москви разом із міністром оборони Франції Флоренс Парлі, яка висловлювала стурбованість через "загальні геополітичні виклики", що стоять перед двома державами, передає "Радіо Свобода".

Жан-Ів Ле Дріан ideologs.com

"Звичайно, ми не погоджуємося у певних питаннях, але це змушує нас посилювати діалог. Ми хочемо вибудувати чесний і вимогливий діалог з усіх питань, демонструючи відкритість і водночас висуваючи свої умови", – сказала Парлі, яка планує зустрітися з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Водночас глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

"Ми не йдемо у Москву, щоб зняти санкції", – заявив Ле Дріан, зазначаючи, що "для цього потрібен прогрес у стабілізації в Україні".

"Тоді санкції можуть бути поступово переглянуті, але ми ще не на цьому етапі", – стверджує він.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорили дозвіл військового конфлікту на сході України.

Згодом політичні експерти відзначили, що в своїй вступній промові Макрон несподівано змінив риторику, назвавши Росію "європейською державою" і закликав поліпшити відносини країн, щоб "відтворити Європу від Лісабона до Владивостока".

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