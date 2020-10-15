Рожкова сказала, чи піде у відставку після публічної догани

Заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що після отримання догани від наглядової ради НБУ продовжує виконувати свої обов'язки.

"Згідно з останньою офіційною комунікацією НБУ, я і Дмитро Сологуб продовжуємо виконувати свої обов'язки. Станом на сьогодні – так, я працюю", – повідомила Рожкова в інтерв'ю liga.net.

Заступник голови Національного банку України підкреслила, що поки не писала заяву про відставку і навіть не думала про це після отримання догани від Ради НБУ.

Рожкова також прокоментувала отриману від наглядової ради регулятора догану.

"Причин для цього не було. Закон про Національний банк 2015 заклав основи для створення в Україні реально незалежного центрального банку. Для того, щоб він дійсно був таким потрібна спадкоємність політик і реальна незалежність правління. Коли ніхто з членів правління не боїться висловлювати свою думку, навіть якщо вона не сходиться з думкою інших. Інакше колегіальність прийняття рішень можна поставити під сумнів, а правління перетвориться в орган для штампування рішень замість майданчика для дискусій", – резюмувала вона.

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