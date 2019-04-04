Роздача ''бебі-боксів'' в Україні: адвокат розповів про махінації

У закупівлі наборів для новонароджених відбуваються махінації, як і скрізь, де держава щось купує. У тендерах державних замовників відбуваються різного роду зловживання, у тому числі й те, що участь у конкурсах беруть не виробники товарів, а посередники.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив адвокат, голова Центру сімейно-правових відносин Олег Простибоженко. Він зазначив, що перспектива розслідування зловживань у закупівлі "бебі-боксів" залежить від політичної волі довести цю справу до логічного завершення.

"Це також залежить і від того, наскільки активно буде прокуратура цим займатися і наскільки у правоохоронців буде бажання розслідувати справу, оскільки у нашій державі трапляються такі випадки, коли не хочуть розслідувати і формально питання не закривають. Там, де держава щось купує, завжди буде привід для махінацій. Завжди знаходяться особи, які щось приписують, продають дорожче. Ще один спосіб зловживань – це взяти товар дешевше, але виставити його дорожчим. При цьому там можна і маркування змінити і підробити. Виробник може не брати участь у конкурсі, там змагаються посередники", – сказав він.

За словами Простибоженка, зловживання у тендерах важче доводити ніж якісь інші злочини. Адвокат запевняє, що основне доведення в даному випадку лягає на дотриманнясоблюдение процедур публічних закупівель.

Набір для немовляти ТСН

"Якщо процедуру було дотримано, органи потрапляють у незручне становище, тому що насправді ринкова ціна була така, яка склалась на той момент. Доводити зловживання в тендерах набагато важче ніж доводити інші злочини, тому що вочевидь, мусить бути ще якийсь більший доказ", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні почали продавати бебі-бокси, які повинні видаватися матерям новонароджених немовлят безкоштовно. Набори першої необхідності для немовлят пропонують купити за суму від 200 до 1500 гривень.

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