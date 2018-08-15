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Росте уже 10 кварталів поспіль: економіка України здійснила прорив

3.6тЧитати новину російською

Економіка України зростає 10 кварталів поспіль. Так, зростання реального ВВП у другому кварталі поточного року склало 3,6% у порівнянні з другим кварталом 2017 року.

Свіжі дані надала Державна служба статистики України. Одним із чинників зростання стало збільшення товарного експорту, зазначили у Кабінеті міністрів.

За перше півріччя зростання цього показника склало 12,7% у порівнянні з аналогічним показником 2017 року. В абсолютних цифрах обсяг товарного експорту перевищив 23,2 млрд доларів.

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Експорт послуг з України виріс на 5,7% - до 5,38 млрд доларів і перевищив імпорт. Позитивне сальдо торгівлі послугами за перше півріччя склало 2,8 млрд доларів.

Зазначається, що Євросоюз залишається ключовим для України зовнішнім ринком. Обсяг експорту товарів та послуг у ЄС за підсумками першого півріччя перевищив 11,1 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман розповів про прорив України в питанні торгівлі з Євросоюзом.

"Ми впевнено нарощуємо обсяг взаємної торгівлі. Уже понад 10 тисяч українських компаній працюють на європейському ринку", - заявив він.

Місце
Україна
Об'єкти
ВВПУкраїнаЕкономіка України
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
может у буржуев и да ..
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СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Всё хорошо, однако пока что на Украине самый низкий в Европе уровень зарплат и пенсий + 1-ое место в Европейском рейтинге коррупции. А так всё здорово! :о))
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2
3
СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Всё хорошо, однако пока что на Украине самый низкий в Европе уровень зарплат и пенсий + 1-ое место в Европейском рейтинге коррупции. А так всё здорово! :о))
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2
3

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