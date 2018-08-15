Росте уже 10 кварталів поспіль: економіка України здійснила прорив

Економіка України зростає 10 кварталів поспіль. Так, зростання реального ВВП у другому кварталі поточного року склало 3,6% у порівнянні з другим кварталом 2017 року.

Свіжі дані надала Державна служба статистики України. Одним із чинників зростання стало збільшення товарного експорту, зазначили у Кабінеті міністрів.

За перше півріччя зростання цього показника склало 12,7% у порівнянні з аналогічним показником 2017 року. В абсолютних цифрах обсяг товарного експорту перевищив 23,2 млрд доларів.

Експорт послуг з України виріс на 5,7% - до 5,38 млрд доларів і перевищив імпорт. Позитивне сальдо торгівлі послугами за перше півріччя склало 2,8 млрд доларів.

Зазначається, що Євросоюз залишається ключовим для України зовнішнім ринком. Обсяг експорту товарів та послуг у ЄС за підсумками першого півріччя перевищив 11,1 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман розповів про прорив України в питанні торгівлі з Євросоюзом.

"Ми впевнено нарощуємо обсяг взаємної торгівлі. Уже понад 10 тисяч українських компаній працюють на європейському ринку", - заявив він.