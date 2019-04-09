Росію змусили виплатити Навальному велику суму

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав російську владу виплатити опозиціонеру Олексію Навальному €20 тис.

Як передає РБК, сума повинна бути сплачена як компенсація моральної шкоди, заподіяної незаконним взяттям під домашній арешт, і €2,7 тис. в рахунок погашення судових витрат.

У рішенні ЄСПЛ наголошується, що введені проти Навального обмеження "мали на меті придушення політичного плюралізму".

Олексій Навальний Федеральне агентство новин

У лютому 2014 року Навального помістили під домашній арешт, йому було заборонено залишати межі квартири, а також користуватися інтернетом і телефоном. У своєму рішенні ЄСПЛ назвав введені обмеження незаконними, в документі підкреслюється, що Навальний не намагався сховатися від слідства, а тому взяття його під домашній арешт було порушенням ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основних свобод ("Право на свободу та особисту недоторканність").

Заборону на використання засобів комунікації ЄСПЛ вважає допустимою, проте у випадку Навального такий захід, як випливає з рішення, "порушував його свободу вираження поглядів (ст. 10 Конвенції)".

В діях російської влади ЄСПЛ угледів також порушення ст. 18 Конвенції, визнавши їх політично мотивованими. Сам Навальний на своїй сторінці в Instagram назвав рішення ЄСПЛ своєю перемогою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська компанія "Конкорд", що належить Євгену Пригожину, якого називають "кухарем" президента РФ Володимира Путіна, заплатила штраф, виписаний судом прихильникам опозиціонера Олексія Навального.

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