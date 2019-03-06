Росію покарали за захоплення українських моряків: як ударив Євросоюз

Посли ЄС узгодили санкції проти восьми росіян за захоплення ФСБ Росії 24-х українських військових поблизу берегів анексованого Криму.

Про це повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

"Посли ЄС узгодили санкції проти 8 осіб з Росії, що відповідальні за затримання 24 військовослужбовців з України після інциденту в листопаді 2018 року. Рішення буде офіційно оформлене на наступному тижні. Санкції проти 163 осіб і 44 підприємств також будуть продовжені на 6 місяців на наступному тижні", — зазначено у повідомленні.

EU ambs have agreed sanctions on 8 people from #Russia responsible for detaining the 24 servicemen from #Ukraine after the #azovsea incident in Nov. will be formalized next week. the sanctions against 163 ppl & 44 entities will also be prolonged by 6 months next week. #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 березня 2019 р.

На рішення ЄС вже відреагував президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Вітаю рішення Комітету постійних представників ЄС запустити новий "азовський пакет" санкцій проти Росії за відкритий і нахабний акт збройної агресії проти українських моряків і кораблів у Чорному морі та Керченській протоці", — йдеться у повідомленні українського лідера.

Він зазначив, що найближчим часом планує відвідати Брюссель для подальшої координації дій спільно з ЄС і НАТО.

Йдеться про розширення "чорного списку" ЄС на 8 осіб. Ті, хто потрапляє до цих списків, не можуть мати рахунки в Європейському Союзі, відвідувати країни ЄС і вести бізнес на їхній території. Таким чином підсанкційним росіянам буде заборонений в'їзд до ЄС, а активи на території Євросоюзу будуть заморожені.

Також проти Росії до кінця липня 2019-го (рішення можуть продовжити) діють такі обмеження проти Кремля:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів, і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених поза межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт торгівлі зброєю;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав нове рішення ЄС, додавши в той же час, що в контексті заходів проти РФ "хотілося б більшого". Про це міністр написав на своїй сторінці в Twitter.

"Вітаю санкції ЄС і справжню європейську солідарність. Як завжди, хотілося б більшого. Тому продовжуємо працювати далі спільно з нашими європейськими і, звичайно, американськими друзями і партнерами", - написав Клімкін.

Вітаю санкції ЄС і справжню європейську солідарність. Як завжди, хотілось б більшого. Тому продовжуємо працювати далі спільно з нашими 🇪🇺 і, звичайно, 🇺🇸 друзями та партнерами #UnitedForUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 марта 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада 2018-го корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. На борту було шестеро поранених, 24 українці стали військовополоненими РФ. 28 листопада Росія заблокувала вхід і вихід суден в українських портах Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.

Спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив, що Росію можуть відключити від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT через напад на українські кораблі у міжнародних водах Чорного моря.

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