Росію покарали за захоплення українських моряків: як ударив Євросоюз

Посли ЄС узгодили санкції проти восьми росіян за захоплення ФСБ Росії 24-х українських військових поблизу берегів анексованого Криму.

Про це повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

"Посли ЄС узгодили санкції проти 8 осіб з Росії, що відповідальні за затримання 24 військовослужбовців з України після інциденту в листопаді 2018 року. Рішення буде офіційно оформлене на наступному тижні. Санкції проти 163 осіб і 44 підприємств також будуть продовжені на 6 місяців на наступному тижні", — зазначено у повідомленні.

EU ambs have agreed sanctions on 8 people from #Russia responsible for detaining the 24 servicemen from #Ukraine after the #azovsea incident in Nov. will be formalized next week. the sanctions against 163 ppl & 44 entities will also be prolonged by 6 months next week. #Crimea