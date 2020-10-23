Росіяни збідніли швидше, ніж українці

Добробут росіян з січня по червень 2020 року знизився на 10,7% у доларовому вираженні. Українці за цей час збідніли на 9%.

Про це йдеться у щорічній доповіді про багатство у світі швейцарського банку Credit Suisse, передає "Лента.ру".

Населення Росії стало бідніти майже найшвидше у світі, зокрема швидше за турків (менше 7%). Більше росіян втратили жителі Норвегії (11%), Мексики (14,2%), Південної Африки (21,8%) і Бразилії (24,4%). Найбільше зростання йде на Філіппінах – 7%.

Причинами такого негативного результату для Росії стало падіння курсу національної валюти, яке почалося з березня на тлі потрясінь на нафтовому ринку. За півроку російський рубль подешевшав до долара на 13%.

Credit Suisse використовує власну методологію для оцінки добробуту домогосподарств. У ній враховує капіталізація фондового ринку, ціни на житло, валютні курси і зміни ВВП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через пандемію коронавірусу у найближчі два роки кількість людей, які перебувають за межею бідності, зросте на 150 млн осіб. Такі цифри наводять у огляді Світового банку.

За його методологією стан "крайньої бідності" настає, коли людина живе менш ніж на 1,9 долара в день. Уже в цьому році таких людей буде понад 9% всіх, хто живе на землі.