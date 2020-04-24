Головна Новини
25 квітня • оновлено в 02:13
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Росіяни вивели з банків $5 млрд після пропозицій Путіна оподаткувати депозити

737
Читати матеріал російською

У березні росіяни зняли зі своїх валютних рахунків близько $5 млрд, що у два з половиною рази більше, ніж в лютому, після того як президент Володимир Путін запропонував оподаткувати депозити на суму понад 1 млн руб.

Про це пише в п'ятницю, 24 квітня, Комерсант.

Як йдеться у статті, вкладники забирали кошти через побоювання їх заморозки і введення податку на депозити, а також на купівлю товарів на тлі зростання курсу долара і введення режиму самоізоляції.

"За словами учасників ринку, вкладники активно потягнулися за грошима після того, як 24 березня ЦБ зажадав, щоб банки не використовували банкомати з ресайклінгом (дозволяє відразу видавати прийняті купюри) для видачі грошей. На наступний день президент РФ Володимир Путін запропонував обкласти податком 13% депозити на суму понад 1 млн руб. і підвищений податок 15% на дивіденди, які перераховуються на рахунки в іноземних юрисдикціях", - пишуть журналісти.

Володимир Путін

Володимир Путін

У свою чергу, у Банку Росії відзначили, що скорочення депозитів прийшлося на третій тиждень місяця. На думку регулятора, воно було "пов'язане з низкою разових факторів, в тому числі з тим, що люди активно здійснювали покупки на випадок необхідності самоізоляції, а деякі великі вкладники робили великі відкладені покупки (автомобілі, побутова техніка) в очікуванні зростання цін".

За словами експертів, одним з факторів, що підштовхнули вкладників до зняття валюти з банків стали побоювання щодо можливих обмежень на видачу іноземної валюти з рахунків. Вони також відзначають, що побоювання громадян могли бути пов'язані з ризиком "заморозки" вкладів, а також з ризиком їх конвертації у національну валюту. Однак поки це вважають малоймовірним.

Як повідомляв OBOZREVATEL , з початку березня росіяни зняли через банкомати і зі своїх рахунків в банках близько 1 трильйона рублів ($ 13,6 млрд).

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Криза в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Криза в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
депозит
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
А кто вывел? Нищие россияне, которых Путин обокрал? 5 миллиардов. Для сравнения Украина просит миллиард другой у МВФ чтобы не загнуться.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,8 мільйони осіб, загинули – понад 194 тисячі.

  • Шмигаль оголосив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень в Україні.

  • Ізраїльський препарат від коронавирусу дав приголомшливий результат: є перші врятовані.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • У США припинили використовувати препарат, яким лікують коронавірус в Україні. Він вбиває людей!

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги