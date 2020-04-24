Росіяни вивели з банків $5 млрд після пропозицій Путіна оподаткувати депозити

У березні росіяни зняли зі своїх валютних рахунків близько $5 млрд, що у два з половиною рази більше, ніж в лютому, після того як президент Володимир Путін запропонував оподаткувати депозити на суму понад 1 млн руб.

Про це пише в п'ятницю, 24 квітня, Комерсант.

Як йдеться у статті, вкладники забирали кошти через побоювання їх заморозки і введення податку на депозити, а також на купівлю товарів на тлі зростання курсу долара і введення режиму самоізоляції.

"За словами учасників ринку, вкладники активно потягнулися за грошима після того, як 24 березня ЦБ зажадав, щоб банки не використовували банкомати з ресайклінгом (дозволяє відразу видавати прийняті купюри) для видачі грошей. На наступний день президент РФ Володимир Путін запропонував обкласти податком 13% депозити на суму понад 1 млн руб. і підвищений податок 15% на дивіденди, які перераховуються на рахунки в іноземних юрисдикціях", - пишуть журналісти.

Володимир Путін

У свою чергу, у Банку Росії відзначили, що скорочення депозитів прийшлося на третій тиждень місяця. На думку регулятора, воно було "пов'язане з низкою разових факторів, в тому числі з тим, що люди активно здійснювали покупки на випадок необхідності самоізоляції, а деякі великі вкладники робили великі відкладені покупки (автомобілі, побутова техніка) в очікуванні зростання цін".

За словами експертів, одним з факторів, що підштовхнули вкладників до зняття валюти з банків стали побоювання щодо можливих обмежень на видачу іноземної валюти з рахунків. Вони також відзначають, що побоювання громадян могли бути пов'язані з ризиком "заморозки" вкладів, а також з ризиком їх конвертації у національну валюту. Однак поки це вважають малоймовірним.

Як повідомляв OBOZREVATEL , з початку березня росіяни зняли через банкомати і зі своїх рахунків в банках близько 1 трильйона рублів ($ 13,6 млрд).

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