Росія звинуватила Білорусь у нечесній торгівлі: Мінськ відступився

Керівник Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії Сергій Данкверт заявив, що постійно стикається зі спробами ввезення на російську територію через Білорусь плодоовочевої продукції з недостовірними відомостями про країну її походження.

У зв'язку з цим Мінськ припинив сертифікацію плодоовочевої "санкційної" продукції, яка надходила з інших держав, і яка призначалася для подальшого постачання Москві, повідомляє "Газета.ру".

"Зазначена міра торкнеться винятково тієї продукції, яка увійшла в список відповідних економічних заходів РФ", – вказали в Россільгоспнагляді.

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Сертифікація буде припинена тимчасово – "до проведення інспекцією необхідних заходів щодо підтвердження країни походження продукції третіх країн". На думку Білорусі, ці дії дозволять припинити надходження "санкційної" продукції, яка поставляється у Росію.

Мінськ вже почав розсилати запити в треті країни з проханням уточнити інформацію про обсяги виробництва та експорту плодоовочевої продукції.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Нагадаємо: раніше Лукашенко заявив, що Білорусь не проти створення спільної валюти з Росією, але це не має бути ні російський, ні білоруський рубль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко також заявив, що білоруси не згодні об'єднуватися з Росією, хоча у Москви і немає намірів поглинати республіку.

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