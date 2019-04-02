|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Ринки та компанії

Росія звинуватила Білорусь у нечесній торгівлі: Мінськ відступився

1.2тЧитати матеріал російською

Керівник Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії Сергій Данкверт заявив, що постійно стикається зі спробами ввезення на російську територію через Білорусь плодоовочевої продукції з недостовірними відомостями про країну її походження.

У зв'язку з цим Мінськ припинив сертифікацію плодоовочевої "санкційної" продукції, яка надходила з інших держав, і яка призначалася для подальшого постачання Москві, повідомляє "Газета.ру".

"Зазначена міра торкнеться винятково тієї продукції, яка увійшла в список відповідних економічних заходів РФ", – вказали в Россільгоспнагляді.

Новини
Путін кинув Лукашенку подачку на погашення старих боргів перед Росією

Сертифікація буде припинена тимчасово – "до проведення інспекцією необхідних заходів щодо підтвердження країни походження продукції третіх країн". На думку Білорусі, ці дії дозволять припинити надходження "санкційної" продукції, яка поставляється у Росію.

Мінськ вже почав розсилати запити в треті країни з проханням уточнити інформацію про обсяги виробництва та експорту плодоовочевої продукції.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Нагадаємо: раніше Лукашенко заявив, що Білорусь не проти створення спільної валюти з Росією, але це не має бути ні російський, ні білоруський рубль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко також заявив, що білоруси не згодні об'єднуватися з Росією, хоча у Москви і немає намірів поглинати республіку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки