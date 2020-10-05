Росія збільшила до максимуму транзит газу через Україну

Обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України досяг 40 млрд куб. м з початку року.

Такий обсяг є максимумом, який передбачений контрактом з "Газпромом" на весь 2020 рік. Про це повідомила пресслужба "Оператора ГТС України.

Таким чином, на сьогодні транзит здійснюється у добовому режимі 174 млн куб. м.

Оператор ГТС підкреслив, що повністю виконує зобов'язання щодо забезпечення безперебійного транспортування газу в країни Європи і українським споживачам.

Одночасно з цим генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що українська газотранспортна система може транспортувати значно більше блакитного палива і знаходиться в постійному пошуку нових ринкових продуктів і сервісів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський монополіст "Газпром" приготувався до різкого падіння попиту на експорт газу через пандемію коронавірусу та економічну кризу. За оцінками компанії, падіння складе 16,4%.