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Росія завдала нового удару по Білорусі: що відомо

2.3тЧитати матеріал російською

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ зажадала перевірити 36 білоруських компаній, які здійснюють незаконні поставки своєї продукції у Росію.

З відповідною вимогою російське відомство звернулося до Федеральної податкової служби, йдеться на офіційному сайті Россільгоспнагляду.

За інформацією російського відомства, 36 компаній із Білорусі поставляли продукцію у Росію, використовуючи схему "помилкового транзиту" в Казахстан і Киргизстан.

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"Згідно з діючими правилами, у випадках перевантаження транзитних товарів, ветеринарна служба Білорусі зобов'язана інформувати про це Россільгоспнагляд, чого зроблено не було. Відповідно, транзит неможливо визнати законним", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Россільгоспнагляд має намір провести власне розслідування всього ланцюга пересування білоруської продукції. За результатами перевірок буде вжито відповідних заходів.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії заявили, що постійно стикаються зі спробами ввезення на російську територію через Білорусь плодоовочевої продукції з недостовірними відомостями про країну її походження.

У зв'язку із цим Мінськ припинив сертифікацію плодоовочевої "санкційної" продукції, що надходила з інших держав і призначалася для подальшого постачання Москві.

Через заборону на ввезення з Білорусі до Росії виник дефіцит салату романо, який використовується у приготуванні салату "Цезар".

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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Наконец то догадались что Беларусь не может выращивать тропические фрукты, выдавливать мидии и креветки, не прошло и пяти лет как это стало ясно! А вообще с таких вещей начиналась война с Украиной. То сыр не такой пластмассовый как надо, то шоколад слишком шоколадный, то еще что-то...
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Экономика Белоруси, в случае кацапских рамсов по блокаде продуктов, пострадает, но белорусы будут питаться качественной, вкусной едой, а что будет жрать цапьё, вопрос риторический.... Мох, ягель, по праздникам репа.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Poroshenko Petro, В связи с отсутствием ума у этого животного, а вместо него, присутствии в изобилии рефлексов МАНДАйнутой твари, оно не ответит на данный вопрос.
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вованов вован
вованов вован
Poroshenko Petro, они будут питаться креветками и палтусами из морей РБ, лососями из чистых горных тамошних рек, типа Припяти, да плодами аклиматизированными экзотическими в садах Беларуси и еще даже делиться с братской Украиной, и даже в качества передачи опыта станут обмениваться лучшими в мире сортами пальмового сыра.
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