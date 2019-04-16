Росія завдала нового удару по Білорусі: що відомо

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ зажадала перевірити 36 білоруських компаній, які здійснюють незаконні поставки своєї продукції у Росію.

З відповідною вимогою російське відомство звернулося до Федеральної податкової служби, йдеться на офіційному сайті Россільгоспнагляду.

За інформацією російського відомства, 36 компаній із Білорусі поставляли продукцію у Росію, використовуючи схему "помилкового транзиту" в Казахстан і Киргизстан.

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"Згідно з діючими правилами, у випадках перевантаження транзитних товарів, ветеринарна служба Білорусі зобов'язана інформувати про це Россільгоспнагляд, чого зроблено не було. Відповідно, транзит неможливо визнати законним", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Россільгоспнагляд має намір провести власне розслідування всього ланцюга пересування білоруської продукції. За результатами перевірок буде вжито відповідних заходів.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії заявили, що постійно стикаються зі спробами ввезення на російську територію через Білорусь плодоовочевої продукції з недостовірними відомостями про країну її походження.

У зв'язку із цим Мінськ припинив сертифікацію плодоовочевої "санкційної" продукції, що надходила з інших держав і призначалася для подальшого постачання Москві.

Через заборону на ввезення з Білорусі до Росії виник дефіцит салату романо, який використовується у приготуванні салату "Цезар".

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