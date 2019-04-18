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Росія застосувала санкції до українських товарів: що у списку

1.7тЧитати матеріал російською

Росія в четвер, 18 квітня, ввела санкції проти українських товарів. Під заборону потрапили вироби з паперу та картону, одяг і взуття, а також трубна продукція і бульдозери.

Постанова зі списком заборонених товарів вже опублікована на сайті російського уряду.

Під заборону на ввезення в Росію потрапили різні товарні позиції з паперу і картону:

  • папір і картон некрейдовані

  • папір та картон ручного відливання

  • крафт-папір та крафт-картон некрейдовані

  • папір і картон багатошарові

  • папір і картон гофровані

  • картонки, ящики, коробки, мішки, пакети й інша пакувальна тара.

Крім того, заборонено ввезення низки позицій в одязі та взутті.

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Також Росія забороняє ввезення трубної продукції з чорних металів, зокрема для нафто- і газопроводів, бульдозерів. Згідно з постановою, дозвіл на експорт із Росії вугілля і частини нафтопродуктів в Україну з 1 червня буде видавати Мінекономрозвитку.

Повний список:

Росія застосувала санкції до українських товарів: що у списку
Росія застосувала санкції до українських товарів: що у списку
Росія застосувала санкції до українських товарів: що у списку
Росія застосувала санкції до українських товарів: що у списку
Росія застосувала санкції до українських товарів: що у списку
Росія застосувала санкції до українських товарів: що у списку
Росія застосувала санкції до українських товарів: що у списку
Росія застосувала санкції до українських товарів: що у списку

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва встановить заборону на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів. Так РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів переліку товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

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Місце
Росія
Теги
санкцииРосіяУкраїна
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заПППукин вовка
заПППукин вовка
ПИД,,,раша оставь картон и бумагу себе, а то нечем будет очко подтирать после китайцев)))))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Кроме картона укро-экономика ни на что не способна. Тильки щеневмерлу гарно стрыбать. Почем литр бензина,альтарнативно одаренные цеевропеецы?
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Беріть всі приклад з УСРАІЛЯ ! Ні хто, не зміг залякать гогдий УСРАІЛЬ !
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