Росія застосувала санкції до українських товарів: що у списку

Росія в четвер, 18 квітня, ввела санкції проти українських товарів. Під заборону потрапили вироби з паперу та картону, одяг і взуття, а також трубна продукція і бульдозери.

Постанова зі списком заборонених товарів вже опублікована на сайті російського уряду.

Під заборону на ввезення в Росію потрапили різні товарні позиції з паперу і картону:

папір і картон некрейдовані

папір та картон ручного відливання

крафт-папір та крафт-картон некрейдовані

папір і картон багатошарові

папір і картон гофровані

картонки, ящики, коробки, мішки, пакети й інша пакувальна тара.

Крім того, заборонено ввезення низки позицій в одязі та взутті.

Також Росія забороняє ввезення трубної продукції з чорних металів, зокрема для нафто- і газопроводів, бульдозерів. Згідно з постановою, дозвіл на експорт із Росії вугілля і частини нафтопродуктів в Україну з 1 червня буде видавати Мінекономрозвитку.

Повний список:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва встановить заборону на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів. Так РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів переліку товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

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