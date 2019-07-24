Росія заплатить за "брудну" нафту Путіна: стало відомо скільки

У Росії "Транснефть" затвердила порядок виплат у зв'язку з потраплянням в магістральний нафтопровід "Дружба" нафти, що не відповідає вимогам.

Граничний розмір виплат складе 15 доларів на барель некондиційної сировини, йдеться на сайті російської компанії.

"Рада директорів затвердила порядок здійснення виплат у зв'язку з потраплянням в систему некондиційної нафти і погодила граничний розмір виплат вантажовідправникам за договорами про надання послуг з транспортування нафти з розрахунку 15 доларів на барель", – відзначили в компанії "Транснефть".

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Представники російського оператора магістральних нафтопроводів також акцентували увагу на тому, що вантажовідправники повинні документально підтвердити понесені збитки.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що білоруський концерн "Білнафтохім" тимчасово обмежив транзит нафти і нафтопродуктів із Росії в інші країни.

У "Білнафтохімі" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. Вміст хлорорганічних сполук у нафті Urals в десятки разів перевищив гранично допустимі значення.

"Транснефть" затвердила порядок виплат

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 квітня неякісна нафта з Росії з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук уже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського Союзу.

Азербайджан заявив, що готовий допомогти Білорусі у разі її звернення з питання поставок нафти.

23 квітня Білорусь тимчасово призупинила поставки світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії.

25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти по магістральному нафтопроводу "Дружба".

20 червня на ділянці трубопроводу "Дружба", який іде із Білорусі до Польщі, було знову зафіксоване забруднення російської нафти.

Перевищення норм із хлорорганіки виявили після проведення аналізу на приймально-пропускному пункті "Адамова застава".

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