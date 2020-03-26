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26 березня • оновлено в 13:28
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Росія вимагала від ООН втрутитися заради зняття санкцій

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Росія, Китай, Іран, Куба, Сирія, Нікарагуа, Венесуела і КНДР закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша вимагати від інших країн зняти санкції, що заважають боротьбі з поширенням коронавірусу.

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Відповідний лист опубліковано в четвер, 26 березня, в Twitter-акаунті російського постпредства при ООН.

"Ми не можемо дозволити політичним рахунках встати на шляху до порятунку людських життів. Настав час для глобальної солідарності", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росії з пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.

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Теми
Коронавірус Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
ООН санкции
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Це так само можна вимагати звільнити від покарання гвалтівника-вбивцю у зв"язку з його захворюванням на герпес. У в"язниці також є лікарня. А Кассабія повинна звільнити зайняті території України, Грузії та Молдови та виплатити репарації.
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заПППукин вовка
заПППукин вовка
забор в 10 метров и полная изоляция ПИД,,,раши от всего цивилизованного мира, вот что нужно делать!!!
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a alexeyon
a alexeyon
это че получается .... Россия готова вернуть Крым Украине, уйти с Донбасса, выплатить репарации Украине ? ааа, ну тогда ОК.. Снимайте санкции...
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
a alexeyon, держи шаровары шире
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