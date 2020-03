Росія вимагала від ООН втрутитися заради зняття санкцій

Росія, Китай, Іран, Куба, Сирія, Нікарагуа, Венесуела і КНДР закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша вимагати від інших країн зняти санкції, що заважають боротьбі з поширенням коронавірусу.

Відповідний лист опубліковано в четвер, 26 березня, в Twitter-акаунті російського постпредства при ООН.

"Ми не можемо дозволити політичним рахунках встати на шляху до порятунку людських життів. Настав час для глобальної солідарності", - йдеться у повідомленні.

