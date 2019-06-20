Росія відсудила в України відому кондитерську фабрику

Сбербанк Росії відсудив кондитерську фабрику "АВК", яка розташована в окупованому Донецьку.

Зокрема, Господарський суд Донецької області задовольнив позов російської фінустанови та в рахунок погашення заборгованості “АВК” на 56 млн доларів вирішив звернути стягнення на нерухоме майно, що належить українській компанії, повідомляє Finbalance.

Зокрема, йдеться про цілісний майновий комплекс площею 22,2 тис кв.м, який розташований за адресою м. Донецьк, вул. 1-а Олександрівка, 9д. Таку ж адресу має кондитерська фабрика “АВК” в окупованому місті.

"Звернення стягнення на майно має відбутися шляхом продажу через прилюдні торги, в межах процедури виконавчого провадження за ціною продажу на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна на підставі оцінки, проведеної суб`єктом оціночної діяльності під час здійснення виконавчого провадження", – зауважується у судовому рішенні.

Кінцевими бенефіціарами кондитерської фабрики "АВК" є Володимир Авраменко та Валерій Кравець.

За словами Авраменка, до 2014 року 70% доходів "АВК" припадали на російський ринок, на ньому група займала 6% ринку шоколадної продукції. Після введення Москвою ембарго у 2014 році цей ринок був повністю втрачений. Також були втрачені дві третини виробничих потужностей у Донецьку й Луганську.

У 2016 році бізнесмен констатував, що кредиторами компанії є фінустанови країни-окупанта і переговори з ними вести складно.

Сбербанк Росії відсудив кондитерську фабрику "АВК" Економічна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Промінвестбанк", який належить російському державному "Внєшекономбанку", відсудив у кондитерської фабрики "АВК" завод у Дніпрі за борги.

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