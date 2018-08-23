"Кремль у стані фінансової війни": названі ознаки масштабної кризи в Росії

Росія додала 26,1 тонни золота до своїх запасів за останній місяць. Вона довела свій золотий резерв до 2170 тонн.

У коментарі агентству Bloomberg експерти припустили, що таким чином РФ позбавляється від американських активів, поповнюючи при цьому золотовалютні резерви.

Відзначається, що за квітень і травень РФ скоротила свої запаси векселів, облігацій і боргових зобов'язань США приблизно на 80% і докупила золота.

"Золото є 100% гарантією від юридичних і політичних ризиків", - зазначив перший заступник губернатора Центрального банку РФ Дмитро Тулін.

У коментарі агентству автор і редактор бюлетеня "Стратегічна розвідка" Джим Рікардс заявив,що Росія знаходиться в стані фінансової війни. На його думку, вона намагається захистити себе від заморожування її доларових активів і санкцій США.

Рікардс також додав, що тиск на Росію наростає, оскільки в США посилюють санкції, і головний дипломат Великобританії Джеремі Хант у вівторок 21 серпня закликав ЄС взяти приклад американців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший етап нових "пекельних" санкцій США проти Росії почнеться в середу, 22 серпня. Адміністрація американського президента зважилася на такий кардинальний крок через отруєння в британському Солсбері екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, в організації якого підозрюють Росію.