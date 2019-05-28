"Росія тримала нас за дурнів": Британія визнала велику помилку

Росія тримала Великобританію за дурнів у питанні відмивання грошей російських олігархів.

"У середині нульових років я лаяв високопоставленого міністра-лейбориста за лакейство перед росіянами. Це був час, коли олігархи були ще в моді, коли дисидентів ще не труїли на Пікаділлі, і до того, як Володимир Путін вторгся у Крим і східну Україну", – заявив оглядач The Times Джон Кемпфнер, передає InoPressa.

За його словами, всі знали, що Лондон став центром відмивання грошей для багатих росіян. Однак уряд довгий час нічого не робив з цим.

"Врешті-решт, все змінилося. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей посилила правила і групі олігархів було або відмовлено у візах, або їх видача була відкладена", – додав Кемпфнер.

Водночас журналіст визнає, що цього було занадто мало і все це було занадто пізно.

"Росіяни тримали нас за дурнів, і ми так себе і повели", – резюмував Кемпфнер.

Лондон став центром відмивання грошей для багатих росіян

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоюрідного брата президента Росії Володимира Путіна, Ігоря Путіна, підозрюють у відмиванні коштів через естонську філію Danske Bank.

Передбачається, що Ігор Путін відмивав гроші, використовуючи фірму Lantana Trade, яка у 2013 році повідомила реєстру компаній у Великобританії про нібито зовсім невеликий оборот, хоча насправді через її рахунки проходили величезні суми. У тому ж році Danske Bank закрив рахунки Lantana і ще 20 фірм, із якими вона обмінювалася великими сумами.

У 2015 році Deutsche Bank проводив перевірку підозрілих транзакцій об'ємом 4 млрд доларів, які були проведені російськими клієнтами банку. Кошти на рахунках, які потрапили під розслідування, належали людям із близького оточення Путіна — його партнерам і друзям Аркадію і Борису Ротенбергам.

Попередні підсумки внутрішнього розслідування Deutsche Bank показали, що в період із 2007 по 2015 роки німецький банк у цілому обробив приблизно 150 млрд доларів від загальної кількості підозрілих транзакцій, пов'язаних із Danske Bank.

Влада Данії, Естонії, Великобританії також проводять власні розслідування щодо Danske Bank. Франція розглядає можливість повторного розслідування справи про відмивання грошей через данський банк.

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