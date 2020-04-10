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11 квітня • оновлено в 07:17
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Росія та ОПЕК погодили нову угоду: названо умови

5.6т
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Росія та ОПЕК погодили нову угоду, яка буде тривати два роки до 1 травня 2022 року.

Глава Міненерго РФ Олександр Новак сказав, що угоду підписали 23 країни, передає "РБК".

Російський чиновник пояснив, що протягом перших двох місяців скорочення видобутку складе 10 млн барелів на добу. При цьому протягом дії угоди будуть проводити моніторинг ринку.

Новак наголосив, що при необхідності учасники угоди можуть вжити додаткових заходів для стабілізації ситуації на ринку. За його словами, в разі змін на ринку нафти, ОПЕК+ буде вживати додаткових заходів або відновлювати видобуток.

Нафта у Росії

Нафта у Росії

Нагадаємо, що президенти США і Росії, а також король Саудівської Аравії вперше в історії провели спільну телефонну розмову, обговоривши підсумки переговорів ОПЕК+.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), куди входить 13 держав, і її партнерів (разом – ОПЕК+) зі скорочення видобування нафти втратила чинність у середу, 1 квітня.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія
Теги
Організація експортерів нафти (ОПЕК) нафта
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
06.03.2020: Россия отказывается сократить добычу нефти на 0,3 млн баррелей в сутки 08.04.2020: Россия согласна сократить добычу на 1,6 млн. Лапти, такие лапти
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П**хихикать Чисто
П**хихикать Чисто
Денисенко Игорь, теперь скажи , участвовали США в предыдущем договоре и участвуют ли сейчас ? И кто являлся крупнейшим добытчиком нефти ?
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Кристина Cтефанова, узбагойся, ни на что они не соглашались. Обнови методичку. Доля сланцевой добычи в экономике США не велика. А вот вы сами себе в лапти наложили)))
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Mega Death
Mega Death
Оставшиеся 10млн бар., из необходимых 20 млн , для стабилизации цен, сократят сланцевики США ))))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Вертеловский Сергей, доля нефти и газа в ВВП России - 15%. П и з д у н.
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1
1
Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Mega Death, Нефть в экономике США занимает 0.7% А в рассеи 70%. США точно сдохнет.
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TO VI
TO VI
Угоду, через місяць - два почнуть саботувати і знову нарощуватимуть видобуток. Сауди явно увійшли у смак
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2 из 3 ответов | показать все
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Вертеловский Сергей, о! а ты россиянин, и знаешь какой ты подлый и продажный?
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3
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Петренко Амадеус, Она эксперт по подлости и продажности рассеян.
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