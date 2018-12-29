Росія скоротила транзит газу: скільки втратила Україна

Обсяги транзиту російського газу через територію України за результатами 9 місяців 2018 року знизились на 7% та склали 65,4 млрд куб м.

Одним із головних чинників зменшення обсягів транзиту українською ГТС є збільшення обсягів транзиту російського газу до Європи трубопроводом Nord Stream – OPAL, йдеться на сайті НАК "Нафтогазу України".

Таким чином, фінансовий результат транзиту газу за 9 місяців 2018 року зменшився з 11,6 до 9,1 млрд грн порівняно з аналогічним періодом 2017 року, в зв’язку зі зменшенням обсягів транзиту.

У "Нафтогазі" також наголошують, що за цей період обсяги транспортування природного газу для споживачів України збільшились на 1% у зв’язку зі збільшенням використання газу.

Загальний чистий прибуток "Нафтогазу" за 9 місяців 2018 року склав 16,7 млрд грн. Це на 5,8% менше показників аналогічного періоду минулого року.

НАК "Нафтогаз України"

НАК "Нафтогаз України"

НАК "Нафтогаз України"

НАК "Нафтогаз України"

Нагадаємо, що 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом". 2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. При цьому в НАК наголосили, що розірвати контракт "Газпрому" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" розпочав процес стягнення з російського газового монополіста боргу. При цьому швейцарська влада уже вжила відповідні заходи щодо активів "Газпрому" на території країни. 5 червня Нідерландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста в його нідерландських дочірніх компаніях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".