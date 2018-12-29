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Росія скоротила транзит газу: скільки втратила Україна

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Обсяги транзиту російського газу через територію України за результатами 9 місяців 2018 року знизились на 7% та склали 65,4 млрд куб м.

Одним із головних чинників зменшення обсягів транзиту українською ГТС є збільшення обсягів транзиту російського газу до Європи трубопроводом Nord Stream – OPAL, йдеться на сайті НАК "Нафтогазу України".

Таким чином, фінансовий результат транзиту газу за 9 місяців 2018 року зменшився з 11,6 до 9,1 млрд грн порівняно з аналогічним періодом 2017 року, в зв’язку зі зменшенням обсягів транзиту.

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У "Нафтогазі" також наголошують, що за цей період обсяги транспортування природного газу для споживачів України збільшились на 1% у зв’язку зі збільшенням використання газу.

Загальний чистий прибуток "Нафтогазу" за 9 місяців 2018 року склав 16,7 млрд грн. Це на 5,8% менше показників аналогічного періоду минулого року.

Росія скоротила транзит газу: скільки втратила Україна

НАК "Нафтогаз України"

Росія скоротила транзит газу: скільки втратила Україна

НАК "Нафтогаз України"

Росія скоротила транзит газу: скільки втратила Україна

НАК "Нафтогаз України"

Росія скоротила транзит газу: скільки втратила Україна

НАК "Нафтогаз України"

Нагадаємо, що 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом". 2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. При цьому в НАК наголосили, що розірвати контракт "Газпрому" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" розпочав процес стягнення з російського газового монополіста боргу. При цьому швейцарська влада уже вжила відповідні заходи щодо активів "Газпрому" на території країни. 5 червня Нідерландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста в його нідерландських дочірніх компаніях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

Читайте всі новини по темі "ринок газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ринок газу
Місце
Україна
Тег
Нафтогаз України
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Korobkin Vladimir
Korobkin Vladimir
Я ваще не понял: Коболев бьет в колокола или рапортует о достижениях??! Я бы преподнес эту новость как победу и собственное достижение Нафтогаза: Добились снижения прокачки газа агрессора!!!!! Деньги пох, канеш, это Нафтогаз уже давно показал, закупая газ вдвое дороже по реверсу.)) И что, в целом, прокачка Газпромом газа в Европу выросла - тоже пох..))
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
неправда! газ в трубе будет вечно а прибыль увеличилась не из за инфляции!!! это как мост в Крым - он картонный и его никогда не смогут увидеть 99 процентов укров
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
быдлы, вот нахера он нужен этот нафтогаз? ничего не производит. ни добывает. откуда доход в 16 милд. дол.? тупа перепрадоют. нахера такие посредники?
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