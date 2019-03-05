Росія різко збільшила транзит газу через Україну: що трапилося

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні-лютому 2019 року зріс до 13,8 млрд кубометрів.

Таким чином, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року транзит збільшився на 14,7%, свідчать дані державного підприємства з постачання, транспортування та зберігання природного газу "Укртрансгаз".

При цьому за лютий транзит газу з Росії по території України склав 6,2 млрд куб. м.

За інформацією "Укртрансгазу", це на 3,3%, більше, ніж за лютий минулого року.

Нагадаємо, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року буде тягнути час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні, і за відсутності нових договорів може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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