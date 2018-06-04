Росія різко скоротила авіарейси до Криму

Російські авіакомпанії на 551 тис. пасажирів (22,2%) скоротили літні плани по рейсам в окупований Крим.

Минулого літа на напрямку виставили 2,7 млн місць, а в цьому році - 2,1 млн, повідомляє "Комерсант".

Найбільше ємності скоротили "Уральські авіалінії" - на 187 тис. крісел (39%), Red Wings - на 64 тис. (27%), "Аерофлот" - на 51 тис. (14%), "Росія" - на 74 тис. (13%), "Глобус" - на 42 тис. (13%).

До цього призвело відкриття Кримського моста, а також дворазовий ріст аеропортових тарифів в Сімферополі.

При цьому в аеропорту відзначають, що ціни зросли, в зв'язку з інвестиційною складовою - потрібне повернення вкладень в нову інфраструктуру. Зокрема, інвестиції в термінал склали 32 млрд рублів (13,5 млрд гривень), 30% з них дали інвестори, 70% - кредити банків.

Раніше OBOZREVATEL писав, скільки Росія витратила на Крим за роки анексії.